開航五年摘五星 星宇首獲 SKYTRAX 五星航空認證

星宇航空（2646）於17日在法國巴黎舉行的 2025 SKYTRAX全球航空公司大獎頒獎典禮上，榮獲「五星航空」評級。星宇航空執行長翟健華親自前往巴黎領獎，見證星宇航空邁向全球頂尖航空的重要里程碑。星宇航空開航5年即晉升航空業界最高殿堂，飛快躍升的速度更獲頒「全球卓越進步獎（World's Most Improved Airline）」首獎。

星宇航空執行長翟健華表示，星宇航空自開航至今短短五年，即獲得 SKYTRAX 五星航空評級，是對星宇航空全體同仁非常大的肯定與鼓舞。感謝旅客一路走來的支持以及團隊的努力，我們將持續擴展航網、優化服務，讓全球旅客感受來自台灣的溫度及舒適如家的精品飛行體驗。

SKYTRAX為世界級的航空評鑑調查機構，被外界譽為「航空界奧斯卡」，依據嚴謹的現場稽核進行綜合評比，能夠獲得五星航空評級，代表星宇航空在客艙環境、機上服務、地面體驗、餐飲品質等多項指標皆達到全球頂尖水準。今年全球僅11家航空公司獲得五星航空殊榮，星宇航空自2020年開航，短短五年間即躋身全球頂尖航空之列，不僅是業界高度肯定，更是台灣航空業的重大突破。同時星宇航空也獲頒「全球卓越進步獎」，進一步彰顯星宇航空在短時間內展現出令人讚嘆的成長速度與服務品質的提升能力。

SKYTRAX 執行長 Edward Plaisted 表示，星宇航空獲得航空界最高等級的五星航空評級，是其提供高品質乘客體驗的最佳證明。這項頂級榮譽也展現出星宇航空在機艙舒適度、機上餐飲等多項關鍵服務領域的卓越表現，並在每一趟航班中都展現了優秀的服務水準。

星宇航空近來於國際業界穩步累積能見度，繼2024年榮獲APEX五星航空後又接連獲得SKYTRAX的肯定。預計明年二月即將開航的美國鳳凰城航線，亦備受國內外市場矚目。星宇航空目前航線涵蓋亞洲及北美共29個航點，且隨著今年及明年新機陸續交付，將進一步提升中長程航班服務能力。未來星宇航空將持續致力為旅客提供更優質、安心的飛行服務。