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通膨與繳稅季夾擊 電商618出招聚焦回饋、精算消費

中央社／ 台北17日電

電商平台上半年度最關鍵618大檔，進入最後倒數，面對通膨壓力與繳稅季疊加影響，各大電商使出渾身解數。富邦媒主打即時回饋與物流升級；PChome網家聚焦民生消耗品與暑假旅遊需求；Yahoo購物則鎖定精品與平價商品雙軸布局，積極衝買氣。

電商龍頭富邦媒向中央社記者表示，無法提供備貨量相關數據，不過針對今年618檔期主打「即刻回饋」，推出多重會員回饋機制，預期有助拉動業績，目標挑戰雙位數成長。

富邦媒也指出，因應618高峰訂單潮，自建物流與智能倉儲體系同步升級，提前展開備戰部署；除了提升即時調度與「快速到貨」覆蓋率，也透過AI演算進行訂單配置、合併集運、熱銷商品預測與物流排程優化，彈性調整倉儲與出貨節奏，擴大當日配送範圍。

富邦媒表示，將持續強化履行訂單的穩定度與用戶體驗，確保年中檔期高效運作，以滿足大規模出貨需求。

PChome網路家庭指出，今年上半年受到美國對等關稅政策不確定性影響，通膨壓力未停歇，加上今年報稅期限延至6月底，民眾面對報稅、夏季電費等多重支出夾擊，購物明顯趨向理性精省路線，帶動民生囤貨商品與高CP值選品需求。

PChome網路家庭觀察，時序進入6月，氣溫攀升、暑假將近，加上新台幣升值效應助攻下，預期暑期出國旅遊需求將明顯回溫，推升旅遊3C相關商品，如行動電源和數位相機等買氣。

Yahoo購物發出新聞稿指出，近期正值繳稅季壓力、關稅議題延燒，今年消費趨勢呈現兩極化，高單價商品與平價替代品同步受到青睞。另外，統一去年入主Yahoo購物後，Yahoo購物今年618檔期也首度祭出統一集團品牌專區，希望以集團品牌聯手出擊，強化促銷陣容。

Yahoo購物表示，今年618檔期3C、家電、精品3大類商品業績動能齊發，民眾購物策略轉向精算與預備型消費。其他平台如美商酷澎也推出3C促銷，搶攻相關商機。

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