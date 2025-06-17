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華城許逸德分享經營心法 協助解決顧客問題

中央社／ 台北17日電

華城電機總經許逸德2024年獲頒安永企業家獎，今年代表台灣前進摩洛哥蒙地卡羅角逐安永世界企業家獎，擠入前三強。許逸德今天分享「解決顧客問題」的經營心法，並透露獲總統賴清德親筆賀電，像台灣12強一樣，讓台灣在國際發光。

許逸德是家族企業的第三代，1999年入職後，從基層業務開始歷練、2017年接任總經理一職。

華城電機指出，許逸德延續落實執行創辦人許憲樑的技術及董事長許邦福的長遠布局外，以「解決顧客問題」為核心，翻轉傳產業務經營模式，帶領華城電機轉型，布局綠能、智慧製造、能源管理等領域，積極推動數位轉型、智慧工廠與企業社會責任（ESG）永續策略，將華城電機從傳統產業，帶領至智慧電網與物聯網領域。

華城電機近年營收持續攀升，華城表示，成長動能主要來自外銷拓展、綠能布局及與台電合作3大支柱。隨著全球能源轉型、各國加速強化電力基礎建設、數位與人工智慧（AI）浪潮下，華城掌握市場先機，以縮短交期、差異化服務，與顧客建立深厚合作。

華城電機指出，從變壓器修理起家到東南亞最大變壓器廠、從技術合作到自主研發、從設備生產到能源工程統包，外銷營收比重即將超過5成，營收獲利穩健成長。

許逸德先前表示，華城持續看好能源轉型與淨零碳排、台電電網強韌計畫及國外電力基礎建設3大成長動能，加上華城切入美國「星際之門計畫」（StargateProject）人工智慧（AI）資料中心供應鏈，預計2026年逐步放量，未來5至10年重電成長可期。

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華城 營收 布局

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