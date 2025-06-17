Yahoo購物618熱賣 Switch 2搶登榜、黃金熱銷年漲六倍

電商年中購物季買氣火熱，Yahoo購物統計618熱銷排行，3C、家電、精品三大類商品業績動能齊發，民眾購物策略轉向精算與預備型消費，而「保值實用」、「民生精省」、「暑假宅娛樂」三大消費情境等更催升618買氣，民生票券及電玩買氣增3倍，Switch業績更飆六倍。

Yahoo購物統計618前5熱銷榜發現，高單價商品買氣依然強勁，「iPhone 16 Pro手機」奪下熱銷冠軍，通膨下「民生精省」與「保值消費」雙軌並進，實用性高、通路通用性強的「家樂福量販券」拿下亞軍，成為家庭採購精打細算的首選；保值商品熱度不減，黃金業績年成長最高近六倍，「童樂繪金飾」拿下第三名，成為輕奢自用與送禮兩相宜的「理財系禮物」代表。

而在即將進入暑假之際，7月將在台開賣的「任天堂Switch 2 主機」成為榜單最大黑馬，尚未開賣即靠預購衝上第四名，搶先點燃暑假宅娛樂商機！同步受惠的還有影音與電玩周邊，WD內接硬碟搭上視聽升級潮流擠進第五名，成為宅家娛樂場景中的關鍵配角，而《薩爾達傳說：王國之淚》、《超級瑪利歐RPG》等遊戲熱銷，也帶動整體電玩遊戲業績漲近3倍。