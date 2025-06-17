嘉義市社宅「安寮好室」動土 2028年完工釋出141戶

嘉義市東區首座社會住宅「安寮好室」17日正式動土，預計2028年完工後，將提供141戶居住單元及1間店鋪，成為在地家庭與青年族群的重要居住選擇。此案總經費近10億元，由中央全額出資興建，基地位於吳鳳南路及芳安路口一帶，交通便利、生活機能完善。

「安寮好室」是中央在全台動土的第111處社會住宅，亦是嘉義市第3座、東區第一座社宅，代表社會住宅政策逐步在地方落實。國家住都中心表示，本案不只興建住宅，也特別納入5項社福設施，包括托嬰中心、身心障礙者的日照、社區居住、日間作業小作所及庇護所，照顧長輩、幼兒與身障者，打造共融友善的生活環境。

國家住都中心董事長花敬群指出，中央目前在嘉義縣市共推動5處、近1,500戶社宅，未來將持續與地方合作，盤點土地、擴大布建，支援在地家庭成家及周邊產業員工的居住需求。他也預告，今年9月將在嘉義市啟動包租代管社會住宅，服務更多租屋族群。

立委王美惠致詞時強調，嘉義市對社會住宅有明顯需求，她不斷向中央爭取加快推動，看到「安寮好室」動土是重要的里程碑。嘉義市長黃敏惠則表示，市府早在動土前就著手開闢基地周邊道路，未來將與中央密切合作，讓工程順利推動。

本案基地鄰近宣信國小、南興國中與嘉義女中，屬於文教區，生活機能良好，10分鐘步行範圍內就有三座公園與各式商店，車程5分鐘可達嘉義市立體育場、火車站也僅需8分鐘車程，連接高鐵與兩大國道的交通也相當方便。