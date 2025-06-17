美廉社首創加盟全分潤制 台北花博場限定0元加盟金

隨著通膨壓力及物價水準飆漲，民意對薪資期待大幅提升，三商家購（2945）旗下美廉社積極拓展加盟版圖，提供「低門檻、低風險、高分潤」的創業新提案，釋出領先同業的3大優勢，包括業界首創「100%分潤毛利額」、業界唯一「免清算返還」及業界最低「履約保證金40萬」。6月更加碼舉辦台北花博加盟專場，祭出「0元加盟金」、「提前接店獎勵金」等眾多優惠，鼓勵更多有志人士投身老闆行列，享有更彈性的時間分配，以及更充裕且成長動能高的薪資收入進袋。

美廉社定位為「社區型超市」，累積19年巷口經營的成功經驗，尤其是「酒廉社」、「高CP值」及「現代柑仔店」等形象深植民心。近年來，美廉社積極導入酒窖店、寵物店、進口店、新住民店及三友藥妝複合店等多元店型，透過強化商品結構、推廣差異化商品，搭配「GO美廉」線上購物、團/預購及APP隨買隨取服務等多樣收入渠道，提升門市銷售業績及商品毛利。今年9月底也預計全門市導入電子價卡，提升店內作業效率，兼顧優化顧客服務。

為了加速實現展店數里程碑，美廉社加強力度推展加盟政策，目前皆採「委託加盟」形式，由美廉社提供店面，委託加盟者一人專職經營。除了既有「免大夜、免保證人、免庫存資金」3大保證，2024年下旬首創「全分潤」制度，開放特定門市店加盟，給予100%毛利分配額分潤。不僅如此，現行制度提供年度保障168萬、每月保障毛利分配14萬，還有「免清算返還」制度，每個月多賺的部分也不用再繳回來，經營風險相對降低不少。

三商家購表示，美廉社自「全分潤制度」推出後，廣受市場熱烈迴響，搭配展場限定「0元加盟金」的優惠誘因，在2025年春季國際加盟大展連續斬獲「最佳人氣獎」、4月首度參加台中加盟展即創下逾100件進件數，參與十足踴躍。不少參展者看中美廉社「服務項目單純」、「免上大夜班」等特點，相較其他超商同業，美廉社每日僅需營業17小時，營運成本及人力費用支出相對低，加上背後上市公司具備制度保障及系統化培訓輔導計畫，大約78天即能開店，吸引許多原本任職於服務業的上班族乾脆投身創業，或是已有開店經驗者轉換跑道，迎來創業第二春。

三商家購表示，在全分潤的體系下，截至今年5月，美廉社新轉加盟的店數相較同期成長55%，顯見公司適度讓利的政策方針奏效。同時，加盟主為了追求營業額的躍升，自然地更上心於門市經營，十分樂見夥伴合作建立雙贏局面。除此，美廉社也推行複數加盟、中高齡專案等多元特惠專案，尤其2024年底開放50歲至60歲首次加盟者簽訂3年短約，外加9萬元創業激勵金，鼓勵銀髮族探索更多創業可能，同時也歡迎有同業經驗人士加入。

美廉社目前約800間門市據點，以雙北地區為重心，今年6月首度加映，選址於台北花博公園周邊的開放空間，舉辦首場戶外加盟說明會，活動日期為6月28日及29日週末。活動不僅祭出「0元加盟金」、「18,000元提前接店獎勵金」限定優惠（全台加盟門市皆能適用），台北門市加盟主還可獲得最高24萬元的經營補助金（新竹縣市12萬元、其他縣市6萬元），有效解決啟動資金籌備的負擔，現場不僅有加盟諮詢服務，打卡還可免費領取美廉社獨家好物。