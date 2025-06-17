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華城美國客戶罕見發「趕工令」要求縮短交期 毛利率要衝了

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
華城電機總經理許逸德。記者朱曼寧／攝影
華城電機總經理許逸德。記者朱曼寧／攝影

美國電力需求炸鍋，客戶罕見發獎金要求華城（1519）縮短交期。華城受惠於美國AI電力需求孔急，國際客戶對該公司發出緊急趕工請求，希望華城能拚交期縮短一半、兩年內交貨，客戶允諾會給「趕工獎金」，華城未來毛利率可望攀升，獲利將可望同步向上。

日前安永（EY）舉辦2025年《安永世界企業家大獎》頒獎典禮，許逸德為2024《安永企業家獎》大獎得主，今年是台灣唯一入選的代表，至蒙地卡羅與世界各國的眾多卓越企業家共同交流，他17日受邀出席《安永企業家獎》餐敘，帶著許多寶貴心得經驗與分享公司布局規劃。

華城為國內外銷領頭羊，目前在手訂單滿到2028年，去年外銷比例為45％，今年預計可拉高到50％以上，其中外銷美國比例接近四成，更拿下美國AI算力中心的訂單，其中有20億元、主要以變壓器為主的電力設備的訂單是來自美國德州星門計畫，成為了第一個受惠於星門計畫（Stargate Project）的台廠。

談到外銷事業，許逸德表示，華城2018年起強化了外銷事業的布局，與美國電力公司GE建立良好的合作關係，成為亞太區的供應商，到現在也是眾多客戶的核心供應商。

觀察現階段客戶對變壓器設備的需求，尤其是AI算力中心建置，客戶會希望離電廠越近越好，可減少電能傳輸上的耗損，另一方面，會希望交期越短越好，因為越快蓋好，越快能獲得AI大廠的訂單。

許逸德表示，目前國際變壓器大廠的交期約4年以上，但華城交期在2到3年左右，具有相對優勢，甚至近期拿到的星門計畫訂單，客戶就通過談判，希望交期縮在2年內，並給出「趕工獎金」，這有助於產品毛利率提升。

至於外界擔心川普關稅戰影響，許逸德表示，已將訂單分為四等分，有效將衝擊壓低到毛利額3%以下。第一，4月2日解放日前，以貨物上船日計畫，到4月9日關稅實施前，貨品都已上船；第二，4月9日後的訂單談好轉嫁價格才簽；第三，川普上任前，就有提早在合約上就商務條件增加條款，關稅必須由買方承擔，因此去年11月前接單不受影響；第四，剩下就是去年10月前接單、尚未出貨訂單，採取友好協商跟客戶調整，所幸在市場供不應求下，多數客戶多半吸收願意50-70%的關稅。

展望今年營運目標，許逸德表示，全球強韌電網計畫、AI科技發展、綠能趨勢以及基礎建設等，這四大動能大大推動電力設備需求，未來10年是重電產業的重中之重，今年營收目標為250億元，明年將挑戰300億元以上，未來每年營收、獲利雙均要維持成長態勢。

華城電機總經理許逸德。記者朱曼寧／攝影
華城電機總經理許逸德。記者朱曼寧／攝影
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華城電機總經理許逸德。記者朱曼寧／攝影
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