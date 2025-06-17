漢翔巴黎航展傳喜訊 與川崎重工簽訂發動機零組件長約

漢翔（2634）巴黎航展17日接單傳喜訊，與川崎重工簽訂發動機零組件長約。

巴黎航展於今年6月16日至6月22日展開，漢翔公司由總經理馬萬鈞率隊前往參展，開展首日就傳來好消息。漢翔與日本川崎重工(Kawasaki Heavy Industries, KHI)簽訂發動機零組件長期採購合約，分別由漢翔副總經理曾國益、川崎重工發動機採購部門主管代表簽署。

這份合約是三年期的長約，川崎重工向漢翔採購Trent XWB-97K航空發動機零組件，最終應用於Airbus A350-1000及A350F等大型寬體機種。

漢翔與川崎重工的「台日合作」，可回溯至2013年，同樣在Trent XWB-97K發動機上展開。隨著業務穩定推展，雙方於2016年進一步簽訂長期採購合約，期間漢翔履約表現良好，因而能在大環境變動下，再次爭取到日方信賴，成功延續雙方超過十年的夥伴關係。川崎重工也在簽署儀式上，再次表達對漢翔製造技術、品質穩定性與供應鏈整合能力方面的高度肯定。

漢翔表示，持續加強新技術的開發、重視製程效率的提升，這份合約是全體團隊努力的成果，對漢翔深具意義。選在國際重要航太展會簽署，更彰顯雙方對本次合作的高度重視。

本屆巴黎航展，漢翔帶上實體成果參展「用技術說話」，從發動機零組件、金屬精密加工、熱塑複材，乃至智慧製造與AI應用，運用範疇包括軍用、民用與無人機，就是為了行銷台灣航空製造的實力與成果。