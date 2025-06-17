快訊

國安簡報破局！藍白均宣布「不出席」 朱立倫親說明原因

直播／黃國昌不出席！賴邀在野進行國安簡報 朱立倫將親說明立場

漢翔巴黎航展傳喜訊 與川崎重工簽訂發動機零組件長約

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

漢翔（2634）巴黎航展17日接單傳喜訊，與川崎重工簽訂發動機零組件長約。

巴黎航展於今年6月16日至6月22日展開，漢翔公司由總經理馬萬鈞率隊前往參展，開展首日就傳來好消息。漢翔與日本川崎重工(Kawasaki Heavy Industries, KHI)簽訂發動機零組件長期採購合約，分別由漢翔副總經理曾國益、川崎重工發動機採購部門主管代表簽署。

這份合約是三年期的長約，川崎重工向漢翔採購Trent XWB-97K航空發動機零組件，最終應用於Airbus A350-1000及A350F等大型寬體機種。

漢翔與川崎重工的「台日合作」，可回溯至2013年，同樣在Trent XWB-97K發動機上展開。隨著業務穩定推展，雙方於2016年進一步簽訂長期採購合約，期間漢翔履約表現良好，因而能在大環境變動下，再次爭取到日方信賴，成功延續雙方超過十年的夥伴關係。川崎重工也在簽署儀式上，再次表達對漢翔製造技術、品質穩定性與供應鏈整合能力方面的高度肯定。

漢翔表示，持續加強新技術的開發、重視製程效率的提升，這份合約是全體團隊努力的成果，對漢翔深具意義。選在國際重要航太展會簽署，更彰顯雙方對本次合作的高度重視。

本屆巴黎航展，漢翔帶上實體成果參展「用技術說話」，從發動機零組件、金屬精密加工、熱塑複材，乃至智慧製造與AI應用，運用範疇包括軍用、民用與無人機，就是為了行銷台灣航空製造的實力與成果。

🏠udn房地產-推薦新聞

▪新青安結束後真有斷頭潮？房仲「本身不是風險」：3類物件何時都不該碰
▪新青安收支比、信用不是關鍵！專家曝「銀行變相刁難」：政策名存實亡
▪難貸款會讓房價跌？網友熱議：屋主不急賣、你議得下來嗎
▪年薪不到150萬就不能辦新青安？專家點銀行「1過失」：核貸門檻很清楚
▪一表看北士科15大建案 專家：未來軟橋段每坪上看150萬元

無人機 漢翔公司 巴黎

延伸閱讀

寶一股東會／今年產能已滿檔 下半年營運可望比上半年好

市場傳漢翔總經理將退？ 漢翔：目前並無異動

借用空軍IDF執行任務落地爆胎 漢翔：已進行懲處檢討

漢翔、晟田 四檔動能強

相關新聞

大成股東會／集團進行世代交替 次子與三子將董事交棒第二代

大成集團17日股東會，進行董事改選，今年股東會的董事改選變動比過去多一些，主要進行世代交替，大成集團四兄弟當中的老二韓家...

美廉社首創加盟全分潤制 台北花博場限定0元加盟金

隨著通膨壓力及物價水準飆漲，民意對薪資期待大幅提升，三商家購（2945）旗下美廉社積極拓展加盟版圖，提供「低門檻、低風險...

華城美國客戶罕見發「趕工令」要求縮短交期 毛利率要衝了

美國電力需求炸鍋，客戶罕見發獎金要求華城（1519）縮短交期。華城受惠於美國AI電力需求孔急，國際客戶對該公司發出緊急趕...

富崴能源承攬離岸二期爭取追加預算送工程會調解

森崴能源（6806）今日代子公司富崴能源發布重訊，說明承攬台電公司「離岸風力發電第二期計畫-風場財物採購帶安裝案」，因受...

長榮航空與工會續簽團協 新增台北-胡志明市過夜航班

長榮空服員2019年發動罷工，後續與長榮簽訂團協，桃園市空服員職業工會今表示，在長榮空服員罷工六周年前夕，與長榮航空續約...

銀行收傘！首季六都房貸件數大減1.6萬件 這都申貸量慘到腰斬

住商機構根據聯徵中心資料，彙整六都第1季房貸樣本數、平均核貸成數等數據，並與去年同期比較其變化。統計發現，2025年第1...

商品推薦

FB留言

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。