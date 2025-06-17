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長榮航空與工會續簽團協 新增台北-胡志明市過夜航班

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
為爭取改善過勞航班、提高薪津、改善威權管理，長榮空服員於2019年6月20日發動罷工，歷時20天，於簽訂團體協約後落幕。聯合報系資料照
為爭取改善過勞航班、提高薪津、改善威權管理，長榮空服員於2019年6月20日發動罷工，歷時20天，於簽訂團體協約後落幕。聯合報系資料照

長榮空服員2019年發動罷工，後續與長榮簽訂團協，桃園市空服員職業工會今表示，在長榮空服員罷工六周年前夕，與長榮航空續約團協達共識，除續用原約所定的勞動條件，保障空服員核心權益，更新增台北-胡志明市來往特定區間過夜航班，減少空服員服勤疲勞度。

為爭取改善過勞航班、提高薪津、改善威權管理，長榮空服員於2019年6月20日發動罷工，歷時20天，於簽訂團體協約後落幕，成功爭取3個高工時的當日來回航班於特定區間內改為過夜航班、新增飛安獎金、參與人評會和辦理勞資定期會議等。

桃空職工指出，在罷工六周年前夕，團協續約達共識新增過夜航班。團體協約效期依法為三年一簽，經與長榮航空數次意見交流及2次正式協商會議後，今天對團體協約條文已全部達共識、完成協商。

桃空職工表示，除了原約所定的勞動條件都將繼續適用、保障空服員核心權益外，更新增BR391（台北-胡志明航班）將從明年起夏季班表改為過夜航班，減少空服員服勤的疲勞度，並將擇日正式簽定團體協約。

桃空職工說，能理解長榮航空對成本考量，難以將各高工時的當日來回航班都立刻改為全年度過夜航班，但新增BR391（台北-胡志明航班）於特定區間內改為過夜航班，仍是勞動條件和勞資關係的具體前進。

桃空職工表示，期勉長榮航空能循此漸進改善方向，在疫情過後航班快速復甦、營收與獲利屢創新高的此刻，持續改善過勞、增加空服員外站休息時間，不限於用團體協約的方式，都可考量將其他高工時的當日來回航班漸進改為過夜航班，更不要再走縮減人力或休息時間的回頭路。

長榮航空則表示，與工會就航班過夜優化方案等勞動條件取得共識，將擇期完成續簽，共創勞資雙贏。

長榮航空表示，公司一向秉持員工平等與勞資共融的核心價值，重視與員工及各工會之間的溝通與協商，面對全球政經局勢變化與產業轉型等多重挑戰，將持續展現韌性、積極應對，並持續精進職場環境，致力於實現營運穩健成長，同時善盡企業社會責任，落實永續經營的理念。

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