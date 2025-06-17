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惠譽：台灣經濟放緩及市場審查加大 融資公司展望惡化

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

惠譽評級2025年年中對亞太地區已開發市場融資租賃公司的行業展望調整為「惡化」，與全球多個非銀金融機構的行業展望一致。這反映出台灣和韓國經濟放緩和市場審查力度加大，可能會加劇信用實力薄弱借款人的還款壓力，並增加融資租賃公司的資產品質和盈利能力壓力。

惠譽認為，日本的融資租賃公司由於更廣泛的區域布局及對中小型企業和零售客戶的依賴度較低，相較韓國和台灣的同業更具韌性，這也是日本融資租賃公司子行業展望繼續維持「中性」的原因。

惠譽認為，亞太新興市場的融資租賃公司因以國內為主的業務模式、與政府政策或主要股東戰略的協同、國內流動性的支持，以及印度和印尼更具韌性的經濟增長，大多將能避免其業務出現顯著惡化。2025年年中，中國大陸、印度、印尼和泰國的融資租賃公司子行業展望仍維持「中性」。

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日本 惠譽

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