欣陸投控股東會／通過現金股利1.05元 三大事業穩定成長

欣陸投資控股（3703）17日舉辦股東常會，由董事長殷琪主持，會中就2024年營運成果及2025年營業計劃提出說明。根據該公司年報，欣陸投控2024年合併營收為新台幣307.01億元。營業淨利為12.49億元，稅後純益為11.75億元，每股純益為1.43元。董事會通過每股配發現金股利1.05元。

欣陸投控董事長殷琪在會中表示，欣陸投控的三大事業體成長穩定，都維持充實的營收存量，其中大陸工程與大陸建設營收存量都超越過往，截至2024年底，分別是1,298億元及267億元。欣達環工在2024年的營收與稅後純益更創新高。

根據欣陸投控2025年5月營收新聞稿及第1季財報新聞稿資料指出，欣陸投控2025年前五月累計自結合併營收為新台幣123.56億元，較去年同期成長4.8%。

截至2025年第1季底，營建工程事業與環境工程及水資源處理事業的稅後淨利較去年同期分別成長39.7%與57.5%，環境工程及水資源處理事業稅後純益更創下單季新高。