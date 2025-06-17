台糖新亮點！嘉義「蒜頭糖廠」整合地方文化與觀光 通過環教認證

台糖公司再添一座環境教育設施場所。位於嘉義縣的「蒜頭糖廠蔗埕文化園區」已正式通過環教認證，成為台糖轄下第六座環教場域。該園區完整保留紅磚小月台、木造五分車站(縣定古蹟)、日式宿舍群，以及蒸汽機車等糖業文化資產，並擁有全台第一條串聯高鐵及故宮南院的糖鐵路線，成功整合地方文化與觀光資源。

台糖表示，未來民眾還能透過環教課程及實地導覽，深入瞭解台灣糖業歷史及製糖循環經濟，有助促進在地文化認同，提升環境素養及實踐力。

台糖表示，蒜頭文化園區順利取得環教認證，展現其深耕永續教育與文化保存之豐碩成果。蒜頭糖廠曾是全台第三大製糖廠，自2001年退役後，逐步轉型成觀光休閒園區，因完整保存珍貴的糖業文化資產，於2023年申辦環教設施場所，歷經環教人員100小時課程培訓、初審及書面資料補充後，今順利通過審核，成功為台糖再添一處實踐文化與永續共融之示範據點。

台糖指出，園區以製糖文化為核心，規劃情境式、具故事性的環教課程，深入介紹臺灣糖業發展脈絡。課程包含《甘蔗的傳人》，介紹甘蔗知識、糖的由來及氣候變遷對甘蔗種植之影響；《五分車小小探險家》，介紹載送原料甘蔗及旅客的各式五分車，如蒸汽機車、二軸客車、巡道車、大型巡道車等，並實地測量糖鐵與現代火車軌距，貼近日常生活；《製糖高手》，認識甘蔗運輸、製糖流程及副產品蔗渣循環再利用等知識，傳遞糖業與永續共生的教育內涵。

台糖補充，該環教課程有助培養民眾正確認識糖業文化保存、資源循環及氣候變遷等議題，以提升行動力，推動永續理念於日常生活之中。園區以珍貴糖業歷史資產為基礎，結合自然生態與地方文化，未來將持續擴展環境教育功能，深化與在地社區之連結。台糖邀請民眾親臨蒜頭糖廠，探索百年糖業風華，體驗知性又趣味的環教課程，感受文化與自然交融之魅力。