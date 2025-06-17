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銀行收傘！首季六都房貸件數大減1.6萬件 這都申貸量慘到腰斬

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
根據聯徵中心資料，彙整六都第1季房貸樣本數、平均核貸成數等數據，並與去年同期比較其變化。統計發現，2025年第1季六都購屋貸款樣本數明顯下滑，從2024年同期的4萬4,082件，驟減至2萬8,078件，房貸件數大減1.6萬件，年減幅高達36.3%。住商機構提供
根據聯徵中心資料，彙整六都第1季房貸樣本數、平均核貸成數等數據，並與去年同期比較其變化。統計發現，2025年第1季六都購屋貸款樣本數明顯下滑，從2024年同期的4萬4,082件，驟減至2萬8,078件，房貸件數大減1.6萬件，年減幅高達36.3%。住商機構提供

住商機構根據聯徵中心資料，彙整六都第1季房貸樣本數、平均核貸成數等數據，並與去年同期比較其變化。統計發現，2025年第1季六都購屋貸款樣本數明顯下滑，從2024年同期的4萬4,082件，驟減至2萬8,078件，房貸件數大減1.6萬件，年減幅高達36.3%。

其中，台北市從4,215件降至2,513件，減幅達40.4%；新北市從1萬1,459件降至6,385件，年減44.3%；桃園市也從8,158件降至5,645件，衰退幅度達30.8%。

台中市則降低25.3%，從8,200件減少至6,127件，減幅在六都中最輕微；而台南市減幅最劇烈，從4,394件降至2,110件，大減52%；另外，高雄市從7,656件降至5,298件，減幅達30.8%，而整體而言六都呈現不同程度的萎縮。

大家房屋企劃研究室公關主任。賴志昶指出，六都房貸件數同步衰退，反映自去年下半年央行啟動第一波管制，已讓市場景氣大幅衰退，加上各大行庫面臨滿水位問題，購屋貸款延撥、排隊情況頻傳，市場購屋動能明顯疲弱。

賴志昶分析，台南市由於具有科學園區議題，短期內吸引投資、置產族群湧入，惟市場反轉時，熱錢亦容易退去，使房貸件數明顯萎縮。

新北市過去是購屋主力，但近年來新北市第一環行政區房價節節高升，適逢房市前景不明朗，加上銀行縮緊貸款夾擊，讓剛需族群轉往觀望。

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