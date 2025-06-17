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聯強集團第26座自建運籌中心 在澳洲墨爾本啟用

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
聯強第26座自建運籌中心-墨爾本新總部大樓暨運籌中心2025年第2季正式啟用。聯強／提供
聯強第26座自建運籌中心-墨爾本新總部大樓暨運籌中心2025年第2季正式啟用。聯強／提供

聯強（2347）集團亞太地區第26座自建運籌中心─澳洲墨爾本自動化運籌中心日前正式啟用，總投資額達30億台幣，佔地44,000平方公尺，可容納2.2萬個棧板。墨爾本新運籌中心將結合雪梨運籌中心1.8萬個棧板的儲存量能，支持聯強澳洲每年超過600億台幣的營收規模，並為未來澳洲業務擴充成長，提供充足動能。

聯強是亞太第一大資通訊暨半導體通路商，長期以「多產品、多通路、多國市場經營」為其核心營運機制。預見運籌能耐將是通路業的決勝關鍵之一，早在1992即領先同業布局全球運籌網絡，透過研發電腦系統、自動化設備、智慧數據系統與地區整合能力，在亞太地區建構高效、強大的供應鏈支持體系；自2016年亦將運籌部門獨立成立「通達智能運籌公司」，統籌全亞太運籌事業。

聯強自2020年啟動墨爾本新總部暨運籌中心的興建計畫，總投資額達30億元；在2025年第二季完工前兩個月，即由聯強集團總部、通達智能運籌與澳洲團隊組成專案小組，啟動搬遷規劃。由於澳洲超高規格工地安全法規限制，非工程人員搬遷前無法進入新場地，搬遷團隊對新場域完全陌生的情況下，須依靠精細規劃、圖面3D模擬，整合總部MIS電腦系統的即時監控與調度應變，像電影分鏡一樣拆解搬遷作業，以模擬搬遷作業緊湊高效進行。

同時，為確保搬遷不中斷營運，專案小組更大膽挑戰：利用四天復活節假期，完成超過600個貨櫃、7,200棧板的搬遷，假期結束首日即恢復正常出貨，新倉營運無縫接軌，創下當地物流業界紀錄，並獲合作夥伴高度肯定。日本自動化設備商驚嘆：「從未見過這麼短時間內完成如此大規模的搬遷，規劃與執行能力令人震撼。」澳洲當地設備商更表示：「從未在當地產業看過如此大膽且無畏的行動。」

通達智能運籌總經理林憲群表示：「這是一場『細緻的粗活』，考驗我們從規劃到執行的全方位能力。成功關鍵在於總部與當地團隊的無縫合作，以及數位化系統的即時調控。」系統化模擬結合跨國團隊協作，實現隔日無縫營運的「不可能的任務」。

聯強國際集團成立於1988年，含台北林口與台中在內，累計自地自建26座海內外運籌中心，支持聯強每年超過4,260億的營收規模；加計轉投資泰國、越南，以及印度第一大通路商雷廷頓在印度中東非洲的通路市場，2024年泛聯強通路營收達8,589億。集團超過八成的營收來自於海外通路事業，聯強早已蛻變為實力雄厚的全球通路營運集團。

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聯強 澳洲

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