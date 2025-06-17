ChargeSPOT 揭共享行動電源用戶消費習慣與借電熱點

現代生活對手機電力的依賴程度日益加深，台灣市占率最高的共享行動電源品牌ChargeSPOT觀察到，共享行動電源的租借行為已逐漸從「臨時補救」轉變為「日常選擇」。近期在多場大型活動期間，全台借電使用量更成長超過五倍，突顯用戶對「即時電力」與「彈性充電」的需求趨勢。

ChargeSPOT提出對用戶習慣與借電地點觀察，區域不同、需求各異，透過平台數據分析，ChargeSPOT發現不同地區用戶的借電行為呈現顯著差異。雙北地區因生活節奏快速、行動裝置使用頻繁，用戶對電量不足的反應尤為即時，租借行為多集中在捷運站、百貨商場及夜生活熱區。

中台灣展現強勁的成長動能，以台中烏日區周遭為代表，在高鐵站與大型商場如LaLaport人流帶動下，已逐步形成密集租借熱點。熱門餐廳、影城等休閒場域同樣成為高頻租借場景，反映共享行動電源已深入多元消費生活。

根據ChargeSPOT數據顯示，在火球祭、大港開唱、浪人祭等大型音樂活動期間，站點租借量為平日平均三至五倍，部分熱門站點單日租借次數甚至突破200次，單顆行動電源可於一天內流轉超過四次，顯示大型活動會顯著放大借電需求。18～35歲族群為主要用戶族群，他們重視便利與彈性，嘗試「不需隨身攜帶充電設備」的輕便體驗。隨著環保意識提升，「以租代買」的選擇不僅減少電子垃圾，也符合循環經濟與永續生活的發展方向。

目前ChargeSPOT已於全台建置逾 12,000 座借電站，涵蓋五大都會捷運系統、連鎖商場、便利商店與餐飲品牌，並持續拓展至活動現場與旅遊熱點。持續拓展在雙北與桃園的都會節點布局，如台北車站、板橋、高鐵桃園站等交通樞紐，串連北北桃一日生活圈，強化了跨城移動中的電力補給彈性。