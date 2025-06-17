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Coupang酷澎搶先賣港版 Nintendo Switch 2 與瑪利歐賽車

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
任天堂Switch2即將在台灣上市，美商Coupang 酷澎發揮全球數位商務的強大優勢，搶先引進任天堂Nintendo Switch 2+瑪利歐賽車世界套裝（香港版）。Coupang酷澎／提供
任天堂Switch2即將在台灣上市，美商Coupang 酷澎發揮全球數位商務的強大優勢，搶先引進任天堂Nintendo Switch 2+瑪利歐賽車世界套裝（香港版）。Coupang酷澎／提供

睽違八年，日本遊戲公司任天堂再度刷新家庭娛樂體驗，推出全新一代 Nintendo Switch 2主機，繼6月5日歐美地區新品上市引起熱烈排隊購買潮，台灣預計在7月10日正式銷售。美商Coupang 酷澎發揮全球數位商務的強大優勢，搶先引進玩家引頸期盼的最新任天堂 Nintendo Switch 2 + 瑪利歐賽車世界套裝（香港版），即日起透過火箭跨境免運限量開賣，售價15,580元，每位Coupang酷澎會員限購一組，數量有限，售完為止。

貼心因應台港插頭差異，Coupang 酷澎隨貨加贈三孔轉二孔插頭轉接器，讓消費者開箱即可安心接電、立刻暢玩。「新機 + 首發遊戲 + 跨境免運 + 限時限量」一次到位，真正體現玩家夢寐以求的全包式購機體驗。搶先入手 Switch 2 組合，這正是最快、最輕鬆、最超值的方式——手快有，手慢無！

Switch 2在台灣單機建議售價為14,380元，搭配《瑪利歐賽車世界》的同捆組，建議售價為15,580元。台灣任天堂也宣布，台灣地區的Nintendo eShop線上商店與Nintendo Switch Online線上服務將於今年內開始運作。

日本遊戲公司任天堂在八年後再度刷新家庭娛樂體驗，推出全新一代 Nintendo Switch 2 主機，首發遊戲即為萬眾期待的《瑪利歐賽車世界》。本作延續瑪利歐系列的魅力，萌趣乳牛角色回鍋遊戲世界化身高超車手，無論是自由探索的畫面巧思、更豐富的競速細節，透過Switch 2更大的7.9吋LCD螢幕精采呈現，電池容量也增至5520mAh，整體視覺與續航體驗全面升級。新主機同時支援向下相容大多數Switch實體遊戲卡，讓玩家不僅能擁有最新的科技體驗，也能延續過往遊戲收藏的價值，無論是個人娛樂或全家共享都更加豐富且無縫銜接。

Coupang酷澎自2022年於台灣推出火箭跨境服務，將韓國、美國等國際優秀選品介紹給台灣顧客。此次Coupang酷澎開賣任天堂Switch 2主機+瑪利歐賽車世界（套裝）（香港版）包含支援繁體中文等12種語言的Nintendo Switch 2 主機、Joy-Con 2手把、Joy-Con 2腕帶、Joy-Con 2握把、主機底座、HDMI線、香港G型插頭TypeC電源線，與瑪利歐賽車世界數位版香港eShop遊戲兌換碼。

在購買上，Coupang酷澎也有幾點提醒，包括顧客須年滿18歲，並依國家通訊傳播委員會（NCC）規定提交自用設備切結書；火箭跨境服務屬個人進口性質，相關稅務與免稅額度依台灣關務署規定辦理。組合所含之《瑪利歐賽車世界》數位版為香港eShop版本，下載前需暫時切換主機eShop區域至香港，切換後台灣帳號餘額將歸零，建議先行使用完畢再進行兌換。

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香港 瑪利歐賽車 Switch

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