內政部砸12億元經費助攻 龜山牛角坡橋完工通車了

為改善桃園龜山區與機場捷運A7站周邊交通壅塞，內政部全額補助桃園市政府12.1億元，推動多項聯外道路工程，其中「牛角坡橋」17日正式完工通車，內政部長劉世芳出席典禮。這座新橋串聯龜山文化一路、牛角坡路與樂善一路，可有效分流車潮、縮短通勤時間，未來再加上正在辦理的文學路延伸計畫，A7站區交通路網將更趨完整。

劉世芳致詞時表示，牛角坡橋工程位於林口特定區都市計畫範圍，全長170公尺、寬20公尺，設有雙向四車道與兩側人行道，橋梁主體長96公尺，跨越十八份坑溪，採無橋墩設計避免阻礙水流，並融入在地磚窯特色，天際線淨空整齊，民生管線也地下化收納，不僅提升通行安全與效率，更成為結合生態景觀與地方文化的新地標。

內政部自2010年起，便大力支持機場捷運A7站區整體開發，累計投入超過181億元建設經費，涵蓋住宅區、產業區、污水下水道、排水設施、活動廣場、停車場及交通路網等。劉世芳強調，這些建設成果來自中央與地方的共同努力，期盼透過完善的交通與公共設施，帶動產業與經濟發展，進一步提升民眾的生活品質。