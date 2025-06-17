快訊

新台幣衝上29.46元創3年新高 被酸「這島滿動物」：升值即禿鷹、跳電就松鼠

台股上漲161點收22,211點 台積電上漲20元收1,045元

母女雪隧避車彎大打出手 疑因「搶播音樂」爆衝突互扔手機　

內政部砸12億元經費助攻 龜山牛角坡橋完工通車了

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
「機場捷運A7站聯外道路牛角坡橋」完工通車典禮剪綵合影。內政部提供
「機場捷運A7站聯外道路牛角坡橋」完工通車典禮剪綵合影。內政部提供

為改善桃園龜山區與機場捷運A7站周邊交通壅塞，內政部全額補助桃園市政府12.1億元，推動多項聯外道路工程，其中「牛角坡橋」17日正式完工通車，內政部長劉世芳出席典禮。這座新橋串聯龜山文化一路、牛角坡路與樂善一路，可有效分流車潮、縮短通勤時間，未來再加上正在辦理的文學路延伸計畫，A7站區交通路網將更趨完整。

劉世芳致詞時表示，牛角坡橋工程位於林口特定區都市計畫範圍，全長170公尺、寬20公尺，設有雙向四車道與兩側人行道，橋梁主體長96公尺，跨越十八份坑溪，採無橋墩設計避免阻礙水流，並融入在地磚窯特色，天際線淨空整齊，民生管線也地下化收納，不僅提升通行安全與效率，更成為結合生態景觀與地方文化的新地標。

內政部自2010年起，便大力支持機場捷運A7站區整體開發，累計投入超過181億元建設經費，涵蓋住宅區、產業區、污水下水道、排水設施、活動廣場、停車場及交通路網等。劉世芳強調，這些建設成果來自中央與地方的共同努力，期盼透過完善的交通與公共設施，帶動產業與經濟發展，進一步提升民眾的生活品質。

完工通車典禮現場，桃園市長張善政、立法委員牛煦庭、內政部國土管理署副署長徐燕興等人皆出席，與在地民意代表共同見證此一交通建設的重要里程碑。

機場捷運A7站聯外道路牛角坡橋完工。內政部提供
機場捷運A7站聯外道路牛角坡橋完工。內政部提供
內政部長劉世芳出席「機場捷運A7站聯外道路牛角坡橋」完工通車典禮。內政部提供
內政部長劉世芳出席「機場捷運A7站聯外道路牛角坡橋」完工通車典禮。內政部提供

🏠udn房地產-推薦新聞

▪新青安結束後真有斷頭潮？房仲「本身不是風險」：3類物件何時都不該碰
▪新青安收支比、信用不是關鍵！專家曝「銀行變相刁難」：政策名存實亡
▪難貸款會讓房價跌？網友熱議：屋主不急賣、你議得下來嗎
▪年薪不到150萬就不能辦新青安？專家點銀行「1過失」：核貸門檻很清楚
▪一表看北士科15大建案 專家：未來軟橋段每坪上看150萬元

機場捷運 劉世芳 內政部

延伸閱讀

影／李四川遭控行政不中立 蔣萬安1句話反擊點賴清德這2人

攤販收錢、雨備、中正路改名 政策常大轉彎

改名中正路去威權象徵 藍委：請賴清德搬離總統府

影／中正路改名花多少錢？劉世芳：沒辦法預估

相關新聞

大成股東會／集團進行世代交替 次子與三子將董事交棒第二代

大成集團17日股東會，進行董事改選，今年股東會的董事改選變動比過去多一些，主要進行世代交替，大成集團四兄弟當中的老二韓家...

Coupang酷澎搶先賣港版 Nintendo Switch 2 與瑪利歐賽車

睽違八年，日本遊戲公司任天堂再度刷新家庭娛樂體驗，推出全新一代 Nintendo Switch 2主機，繼6月5日歐美地...

內政部砸12億元經費助攻 龜山牛角坡橋完工通車了

為改善桃園龜山區與機場捷運A7站周邊交通壅塞，內政部全額補助桃園市政府12.1億元，推動多項聯外道路工程，其中「牛角坡橋...

全聯最多的行政區 信義房屋在地專家揭：連房市都有撐

「高雄點」臉書粉絲頁PO出統計，全台灣全聯最多的行政區，位於高雄市鳳山區，達27間（含一間大全聯），被在地人笑稱「轉角都...

大成股東會／董座韓家宇：不斷多角化布局 對今年營運展望有信心

大成集團（1210）17日股東會，董事長韓家宇表示，大成不斷多角化布局，生技領域、土雞加工廠，農畜產業今年表現很好，對於...

國揚集團進取高雄亞灣區 斥資逾110億元建智慧社宅

國揚集團（2505）攜手藏美建設斥資逾110億元打造高雄亞灣社會住宅，全案17日簽約啟動，助攻亞灣產業發展，國揚集團競爭...

商品推薦

FB留言

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。