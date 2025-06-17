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全聯最多的行政區 信義房屋在地專家揭：連房市都有撐

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
「高雄點」臉書粉絲頁PO出統計，全台灣全聯最多的行政區，位於高雄市鳳山區，達27間（含一間大全聯）。人口高達35.5萬人的鳳山區，不只日常採買需求強，房市剛需與區域的黏著度也很強。（圖:信義房屋提供）
「高雄點」臉書粉絲頁PO出統計，全台灣全聯最多的行政區，位於高雄市鳳山區，達27間（含一間大全聯）。人口高達35.5萬人的鳳山區，不只日常採買需求強，房市剛需與區域的黏著度也很強。（圖:信義房屋提供）

「高雄點」臉書粉絲頁PO出統計，全台灣全聯最多的行政區，位於高雄市鳳山區，達27間（含一間大全聯），被在地人笑稱「轉角都能遇到全聯」。人口高達35.5萬人的鳳山區，不只日常採買需求強，房市剛需與區域的黏著度也很強；信義房屋在地專家觀察，近期房地產大環境呈「量縮價穩」，鳳山區有意購屋的族群，95%以上都是在地客，包括「舊換新」的換屋族與「成家立業」的首購族，地區黏著度非常高，也顯示自住剛需旺。

根據高雄市民政局統計，截至今年4月，鳳山區人口35萬4878人，是全市人口最多的行政區。信義房屋文山建國店專員陳禹安表示，鳳山區發展成熟，生活機能完整、充足，近期也有不少建設話題，包括LaLaport首次進駐高雄，預計2026年完工，又如衛武營旁國泰重劃區、鳳山火車站二期「空中鳳城」的開發，以及未來捷運黃線規劃從鳥松一路延伸至文山特區、五甲等，都是使在地人「不外移」，且對在地房市有信心的因素。

據他觀察，近期接觸到的客戶，95%以上都是在地客，包括過去住在透天厝，希望舊換新買電梯大樓的換屋族，或是老家就在鳳山，成家立業也希望繼續住在這裡的首購族。特別的是，由於在地客對鳳山各生活圈已經很熟悉，也有自己熟悉的街廓，通常看屋需求也十分明確。

近期房地產受國內外經濟金融情勢影響，陳禹安表示，剛需撐場的鳳山區交易量的確也有受衝擊，主要是買方信心面有影響，但屋主考量許多重大建設將陸續到位，對於價格仍有所堅持，多數希望能夠成交在實價登錄行情中間水準，因此整體呈現「量縮價穩」。

以鳳山區大樓標準品為例，文山特區10年內大樓單價，成交多落在3字頭尾、4字頭初，其他生活圈則是坐穩3字頭，少數屋齡較高或地點比較偏的生活圈，單價則還可以見到2字頭尾。

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