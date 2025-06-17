大成股東會／董座韓家宇：不斷多角化布局 對今年營運展望有信心

大成集團（1210）17日股東會，董事長韓家宇表示，大成不斷多角化布局，生技領域、土雞加工廠，農畜產業今年表現很好，對於今年營運展望有信心；台灣、東南亞、大陸各占營收比，美國布局成長空間最大，將積極擴廠，未來產品也會增加如牛肉麵為主。

韓家宇表示，匯率的變動挹注是短期性，長期影響不大；大宗物資也會做一些避險，降低匯率變動的風險，今年大宗物資價格平穩，對於獲利穩定度有正面挹注；其中，2023年成立康能生醫，共享集團資料，目前銷售最好的雞精戰鬥BBC錠。

大成2024年營收1,027 億元，年減7.52%，稅後純益為35.3億元，年減13.27%，每股稅後純益4.21元。

韓家宇進一步分析，美國市場會成為未來成長新動能，目前為止銷售表現不錯，去年年營收約4億元，主要製造春捲產品，以厚皮春捲市場為主，這是美國人喜歡的口味。

目前產能已經不足，必須要設新廠，正在評估休士頓原地擴建或是買地擴大營運規模，還在進行各種設廠成本、稅率的優勢分析，未來會委由中鼎工程來開發。

美國的各種售價都是台灣三倍，而且獲利很好，美國餐飲市場比中國大陸市場更有吸引力，台灣前去布局很多，這是大成設廠的優勢。