大成股東會／集團進行世代交替 次子與三子將董事交棒第二代

大成集團17日股東會，進行董事改選，今年股東會的董事改選變動比過去多一些，主要進行世代交替，大成集團四兄弟當中的老二韓家宸與老三韓家寰，正式交棒給第二代接手董事。

老二韓家寰兒子韓芳豪今年選任董事並且接任總經理，老三韓家寰兒子韓芳祖今年也接任董事，未來主要負責大陸地區業務，新當選董事（含獨立董事）任期自6月16日止，為期三年。獨立董事新當選的陶世恩也是原獨立董事陶傳正的兒子。

總經理韓芳豪分析，大國際經貿環境劇烈多變，美國關稅政策影響，貿易保護主義升溫，美元匯率波動，俄烏戰爭持續變化，以及企業面臨缺工、缺地與缺人才等種種挑戰，大成憑藉其深耕農畜食品的堅實基礎，與時俱進的前瞻策略，持續在台灣及國際擴大投資，持續引領產業創新，積極推動智慧農畜，多角化經營，確保長期營運穩健與永續發展。