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國揚集團進取高雄亞灣區 斥資逾110億元建智慧社宅

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導
國揚集團進取亞灣區，斥資逾110億元建智慧社宅。記者林政鋒攝影
國揚集團進取亞灣區，斥資逾110億元建智慧社宅。記者林政鋒攝影

國揚集團（2505）攜手藏美建設斥資逾110億元打造高雄亞灣社會住宅，全案17日簽約啟動，助攻亞灣產業發展，國揚集團競爭力更上層樓。

高雄亞灣第二期智慧社宅興建採取公辦都更方式，國揚集團子公司威力國際開發，與藏美集團旗下藏裕營造兩家公司合資，成立亞灣智能公司主導開發。

高雄市副市長林欽榮表示，全案投資金額預計約110億元，「相信會超過這個金額」，將規劃興建2棟智慧型社會住宅及2棟集合住宅，以「5G AIoT智慧住宅」、「城市中的公園」為概念設計優質宜居宅，並預計於120年完工。

此案緊鄰亞灣2.0智慧科技創新園區與5G AIoT產業聚落，將為亞灣地區再新增658戶社會住宅，與原本高雄市政府自建亞灣第一期634戶社宅基地直接相鄰，並將以綠意連通平台串聯，共計將提供約1,292戶社會住宅，成為高雄市核心區重要的全齡智慧宜居聚落。

林欽榮指出，本案基地不僅是高雄數位科技產業聚落，同時也是金管會於今年4月宣布推動「亞洲資產管理中心」的高雄專區基地，基地位置鄰近輕軌軟體園區站、捷運獅甲站與未來捷運黃線捷運站，交通便利，生活機能完善。

高市都發局長吳文彥表示，本案基地是繼特貿三都更案後，再度釋出位於亞洲新灣區的市有土地辦理公辦都更，基地面積約1.4公頃，位於復興三路與啟聖街口，將申請取得綠建築黃金級、智慧建築銀級、低碳建築第二級等多項標章，打造安全、節能、智慧的高標準居住品質。

未來將為亞灣地區增658戶社會住宅，與一期634戶社宅相加全區可提供約1,292戶社會住宅。全案採低建蔽設計，地面層留設約1公頃的大面積開放空間，打造「城市中的公園」，未來將提供智慧公宅、一般住宅、商業店鋪及AI醫療室、AI會議中心、智能無人商店、智能全齡健身中心、廚藝教室暨銀髮樂活中心、兒童圖書室，建構全齡宜居住宅社區。

都發局表示，亞灣智慧公宅二期展現公私協力的成功模式，由威力國際開發與藏裕營造合作組成的亞灣智能公司擔任實施者，投資金額逾110億元。並於基地周邊設置公共藝術品及YouBike租賃站等多項社會回饋。

亞灣智慧公宅二期預計於120年完工啟用，未來將結合第一期既有的托育、日照、社區照護，形塑完整的智慧宜居生活圈。市府將持續穩健推動社會住宅及都市更新政策，落實在亞灣區透過「產業、居住、商業」三位一體整合發展，推動高雄朝向智慧城市與居住正義雙軸並進的城市願景前行。

國揚集團進取亞灣區，斥資逾110億元建智慧社宅。記者林政鋒攝影
國揚集團進取亞灣區，斥資逾110億元建智慧社宅。記者林政鋒攝影
國揚集團進取亞灣區，斥資逾110億元建智慧社宅。記者林政鋒攝影
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