興富發股東會／董座曹淵博：迎產業黃金10年 今年完工量力拚400億元

興富發（2542）17日召開股東會，由董事長曹淵博主持，會中承認2024年財報，並通過配發每股現金股利2元，股票股利0.5元，合計共2.5元。曹淵博表示，看好AI產業發展，預計將為台灣帶來一波榮景，集團將抓緊腳步推案，完工量上，多數個案預計落在第3、4季交屋，全年力拚完工量約400億元。

曹淵博表示，儘管房市受到央行第七波選擇性信用管制，讓市場買氣反轉，但觀察這段時間以來，房價跌幅有限，集團將持續瞄準剛性需求，聚焦在住宅、商辦雙引擎推案。

針對未來房市發展，曹淵博表示，輝達（NVIDIA）海外總部落腳北士科後，讓台灣成為世界AI樞紐，可望帶來強勁的投資，加上行政院提出AI新十大建設，預期創造15兆元產值、50萬個高薪就業機會，未來將是產業黃金十年。

興富發副總經理廖昭雄補充，政府政策會讓房市長期走向更健康的發展，不過如今資金緊縮，加上集團在手土地豐厚，因此依然維持「暫停購置素地」的原則，策略朝向都更、危老、合建、公辦都更等方向，其中規模較大型的案量包括高雄特貿三公辦都更案、新北市汐止大同路都更案、新台五線交會口的工建段1.4萬坪乙工土地等。

完工量方面，興富發指出，由於缺工因素，今年有部分案量遞延至明年，主要交屋認列會落在下半年，全年完工量預計約400億元，2026年完工量達約900億元。