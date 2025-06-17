租金補貼玩笑快成真 專家：沒想到租屋族苦日子來這麼快

媒體報導雲林縣政府指稱「租金補貼經費突要求地方自籌」，內政部國土管理署16日表示，去年12月立法院三讀通過財劃法修法時，便已多次說明修法導致中央財源減少，租金補貼經費支出方式將重新研擬新方案，並非突然調整。

對此，馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，內政部要求地方政府負擔部分租金補貼，其中台北市需自籌40％經費，一年淨增近20億元預算。財政情況較好的縣市可能籌得出來，但應該會有些縣市籌不到足夠經費而大砍補貼戶數。

他表示，之前大家就半開玩笑說，租金補貼給了，房東名單拿到手了，政府課到房東的租金所得稅，房東則漲了租金轉嫁成本，而一旦租金補貼斷掉時，租屋族的苦日子就來了。

他說，沒想到，現在經費真的可能出問題，租屋族苦日子比預期來得快。

不過，他表示，租屋族先別擔心，接下來會有縣市長大選，選後又有總統大選，政治人物通常不會在大選年砍福利，租金補貼後續應該還有轉圜的餘地。

根據國土管理署新聞稿指出，地方制度法載明租金補貼等住宅業務，本來就屬於地方自治事項，租金補貼政策在110年前，即是中央與地方依照財力分級共同分擔總經費，以約中央75%、地方25%比例進行，目前作法早有前例可循。

國土管理署表示，今年3月財劃法新法正式公告，地方政府在財劃法新法上路、自有財源提高之際，115年預算籌編應勇於分擔租屋族照顧責任，編列足夠支持經費，和中央共同持續協助租屋族群減輕居住負擔。