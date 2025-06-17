MSCI 最新研究：亞太區企業氣候轉型計畫推動清潔技術

MSCI最新研究表明，亞太區企業的氣候行動正在加速推進，越來越多的企業採用科學碳目標並披露轉型計畫。然而，亞太區企業實現脫碳的速度和規模不僅取決於其氣候雄心，企業的技術路線圖、資本配置以及取得具有商業可行性的清潔技術的途徑也至關重要。

MSCI永續與氣候研究部分析師渡部健司（Kenji Watanabe）和Kuldeep Yadav在MSCI《2025年亞太氣候行動進展報告》對13個亞太市場的企業轉型計畫進行了研究，重點關注清潔技術投資情況。報告揭示，在氣候物理風險日益加劇、減排壓力迫在眉睫的背景下，亞太企業雖然展現出積極進展，但部分差距依然存在。

隨著亞太各國陸續推動氣候資訊揭露標準，企業氣候轉型計畫已成為投資人衡量其低碳轉型進程的重要參考。MSCI 調查顯示，日本企業的轉型計畫揭露率最高，達45%，韓國與台灣分別為33%與30%，香港及東盟則明顯落後，僅為9%與8%。

MSCI分析指出，亞太市場正加速成為全球清潔技術創新樞紐。透過觀察碳密集產業企業的轉型計畫、技術路線圖與資本配置，MSCI 發現企業落實轉型計畫有助提升對清潔能源的需求與投資動能。

第一，能源業：氫能成轉型主軸。MSCI 亞太可投資市場指數中的 90 檔能源成分股中，18% 已揭露轉型計畫，其中半數公司於 2024 年向碳揭露計畫（CDP）報告資本配置，展現清潔能源投資承諾。

值得關注的是，所有石油與天然氣公司皆將氫燃料納入轉型藍圖。印度與中國大陸部分再生能源與電動車企業 2020 至 2023 年銷售額年複合增長超過 100%，帶動區域能源轉型提速。

第二，公用事業：技術創新驅動脫碳。在 23 家揭露轉型計畫的亞太公用事業公司中，逾八成將氫能或氨燃料發電納入技術發展路線，逾七成則規劃採用碳捕集技術。這些舉措將有助於推動區域長期穩定的氫能需求。MSCI 亦點名鈣鈦礦太陽能電池具變革潛力，亞太已有 20 家企業投入研發，有望進一步提升再生能源滲透率。

第三，材料業：低碳創新進入布局期。披露轉型計畫的 99 家材料公司中，逾九成將再生能源與低碳產品開發列為核心策略。儘管低碳鋼、水泥與氫能應用仍處早期階段，但有助於未來營運脫碳與產品轉型。MSCI 數據顯示，已制定轉型計畫的企業在低碳專利品質方面表現優於未轉型者，突顯其技術創新潛力。