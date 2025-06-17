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房貸好難借！北市首季貸不到七成、台南件數腰斬

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。圖／記者游智文攝影
房市示意圖。圖／記者游智文攝影

2025年房市迎來寒冬，從房貸申請狀況可見端倪。住商機構根據聯徵中心資料統計，六都2025年第1季房貸件數較去年同期大減約1.6萬件，年減幅高達36%，買氣明顯萎縮。

在平均核貸成數方面，六大都會區多呈現下滑，其中台北市平均核貸成數僅68.6%，成為六都最低。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，房市景氣下滑，又有選擇性信用管制，銀行順勢收傘，成數與件數大減之下，只要政府緊縮態度不變，下半年市場很難樂觀。

住商機構根據聯徵中心資料，彙整六都第1季房貸樣本數、平均核貸成數等數據，並與去年同期比較其變化。統計發現，2025年第1季六都購屋貸款樣本數明顯下滑，從2024年同期的4.4萬件，驟減至2.8萬件，年減幅高達36.3%。

其中，台北市從4,215件降至2,513件，減幅達40%；新北市從1萬1,459件降至6,385件，年減44%；桃園市也從8,158件降至5,645件，衰退幅度達30%；台南市減幅最劇烈，從4,394件降至2,110件，大減52%。

台中市則降低25.3%，從8,200件減少至6,127件，減幅在六都中最輕微；另外，高雄市從7,656件降至5,298件，減幅達30.8%，而整體而言六都呈現不同程度的萎縮。

賴志昶指出，六都房貸件數同步衰退，反映自去年下半年央行啟動第一波管制，已讓市場景氣大幅衰退，加上各大行庫面臨滿水位問題，購屋貸款延撥、排隊情況頻傳，市場購屋動能明顯疲弱。

其中，台南市由於具有科學園區議題，短期內吸引投資、置產族群湧入，惟市場反轉時，熱錢亦容易退去，使房貸件數明顯萎縮。

新北市過去是購屋主力，但近年來新北市第一環行政區房價節節高升，適逢房市前景不明朗，加上銀行縮緊貸款夾擊，讓剛需族群轉往觀望。

另看核貸成數表現，六都整體亦呈現下修態勢，僅台中市平均核貸成數由72.7%微幅上升0.1個百分點至72.8%，其他五都貸款成數全數縮水。

其中，以台北市減少最多，由71.7%下滑至68.6%，平均貸款成數跌破七成門檻。新北市從72.6%降至71%，減少1.6個百分點；桃園市雖維持在72%以上，但也從73.6%降至72.9%。

賴志昶推估，北市房價高漲，區域不少個案已突破豪宅線，讓貸款成數下滑不少，加上北市買方不少為高資產或多戶族群，首購比例相對低，在兩大因素干擾之下，令台北市第1季平均核貸成數跌破七成大關。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，不少購屋人關注利率，但成數更為關鍵，簽約前宜評估自身資金調度狀況，否則申貸條件越趨嚴苛，貸款成數亦不斷下修，難保買不到愛屋還面臨違約問題，恐得不償失。

六都今年第1季貸款件數與成數統計。（表／住商機構提供）
六都今年第1季貸款件數與成數統計。（表／住商機構提供）

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