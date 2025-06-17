廣越：訂單一路旺到9月 最大變數是匯率

羽絨服代工大廠廣越今天召開股東會，董事長吳朝筆表示，隨客戶庫存調整結束，今年需求強勁復甦，訂單非常旺，廣越剛公布5月營收創同期新高，接下來會一路旺到9月，唯一最大變數是匯率。

吳朝筆強調，廣越受關稅影響小，目前10%基礎關稅，廣越分攤比例在2%以內；但是在匯率方面，5月以來新台幣強勢升值，廣越很難不受影響，由於第2季的應收帳款會在第3季發生，預估廣越營運受匯率影響最大時間會落在第3季。

廣越今天舉行股東會，公司2024年歸屬母公司淨利4.01億元，年減45.3%，創下2016年公司掛牌以來的獲利新低，每股稅後純益3.89元。今天股東會通過每股配發現金股利3.2元，配發率82%。

吳朝筆表示，過去兩年全球景氣下滑，終端消費需求疲弱，品牌客戶訂單縮減，廣越營運跟著受到影響。不過客戶庫存調整到去年下半年已告一段落，今年品牌客戶訂單回溫，需求強勁，整體營運展望正向。如果以美元計，廣越今年營收年增率將超過2成。

吳朝筆指出，雖然美國對等關稅烏雲籠罩，但廣越今年訂單「1件都沒有少」，復甦動能強勁。廣越剛公布5月營收18.16億元，月增66.7%、年增35.3%，創歷年同期新高。

吳朝筆說，對於廣越而言，5月開始進入傳統出貨旺季，今年訂單非常旺，將會一路旺到9月。至於第4季，由於進入春夏裝換季出貨，對於廣越的羽絨服而言本來就是傳統淡季，明年度的訂單目前正在洽談中。

吳朝筆特別強調，廣越的約旦廠區具有關稅優勢，面對美國課徵對等關稅，逆勢受惠，近期有多家新興國際品牌主動洽詢合作機會，估計今年約旦廠營收會比去年增加4成至5成。約旦廠占廣越整體出貨比重可望從去年的8%拉高到今年的15%。

為滿足客戶強勁需求，公司持續擴產，根據規劃，廣越約旦廠今年計劃新增15條產線，預計到2025年底產能擴增至60條生產線。