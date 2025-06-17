貿協打造全新 TAI-ONE SPACE 智能共享辦公室

由中華民國對外貿易發展協會（TAITRA）全新打造的共享辦公室品牌 「TAI-ONE SPACE 智能共享辦公室」17日在台北世貿1館2樓正式開幕。這是全台唯一結合貿協資源與國際展覽場館優勢的共享辦公空間。

開幕典禮由貿協董事長黃志芳主持，黃志芳表示，「第一年以提升品牌知名度與打造優質服務體驗為主要目標。因此，凡是第一年進駐的團隊，都提供前兩個月免費使用的優惠，讓大家能夠無壓力地體驗我們的空間與服務」。貿協誠摯歡迎台灣各地的新創團隊、中小企業、個人業務工作者，以及各類型企業單位，都能多加利用貿協所打造的空間。希望Taiwan Space能成為大家在創業與發展路上的強力後盾與資源平台，一起推動台灣創新能量的成長。

黃志芳指出，TAI-ONE SPACE 結合貿協長年深耕的全球拓銷資源、國際據點與企業培訓服務，為進駐企業提供的不僅是一個場域，更是一個通往國際的加速平台。無論是新創、中小企業，或跨國團隊，都能在此找到成長動能。他強調：「這是貿協首次跨足共享辦公領域，我們希望讓所有入駐團隊從這裡出發，一步步走向國際舞台，實現從Taiwan NO.1到 Global NO.1的願景」。

TAI-ONE SPACE的誕生，不僅是空間形態的轉換，更代表世貿1館在時代脈動下的精彩蛻變。2樓H區曾作為展覽場地的空間，因應全球辦公型態加速轉變與彈性需求，轉型為融合智慧辦公、跨域交流與產業鏈結的新世代共享空間，成為全台首座設於展館內的智能共享辦公室。貿易署戴婉蓉主任秘書指出，此轉型展現場館活化與創新應用的潛力，將能為創業者、中小企業，甚至國際合作，創造更多全新的機會，進一步帶動展館與周邊的多元發展，促成更多的合作與商業交流。