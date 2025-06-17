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遠通電收推「企業路邊停車費代繳」逾600家企業申辦

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
申辦「ETC企客停車費代繳服務」，所有公司車停車費一表呈現、一鍵報帳，不須再費時催收停車單據逐筆繳費，輕鬆告別逾期罰單。圖／遠通電收提供
申辦「ETC企客停車費代繳服務」，所有公司車停車費一表呈現、一鍵報帳，不須再費時催收停車單據逐筆繳費，輕鬆告別逾期罰單。圖／遠通電收提供

遠通電收為解決企業處理公司車停車費報帳繁瑣與逾期受罰的痛點，推出「ETC企業客戶全台路邊停車費代繳服務」，企業每月只需透過對帳單即可一鍵報帳，服務推出不到半年已逾600家企業、逾萬台公司車申請使用。

遠通電收延伸事業處協理許耀勳指出，企業路邊停車費代繳服務推出不到半年，已有超過600家企業、逾萬台公司車申辦使用。其中又以中小型企業占比9成最多，主要因為中小企業於行政與財務人力配置上相對有限，導入服務可大幅減輕負擔；另外，大型物流業者嘉里大榮集團也率先導入，展現企業在數位管理與營運效率上的積極作為。

嘉里大榮表示，集團於全台擁有逾3000台物流車，過去每台車的停車單需仰賴人工逐一收集與繳費，行政作業相當繁複，導入遠通的企業代繳服務後，不僅實現費用集中處理、降低人力負擔，更可即時查詢各地車輛停車紀錄，整體管理效率顯著提升。

遠通電收表示，企業只需透過客服專線或親洽遠通直營門市，即可完成申辦流程，後續僅需提供需代繳的車號，無需預繳、免手續費，最快3天即可啟用服務，並於當月整合繳費，提升作業效率、減少人力負擔。此外，遠通也提供「eTag停車扣繳」團辦服務，企業只要與遠通聯繫，即可由專人協助員工快速辦理

遠通電收進一步指出，除企業用戶，uTagGo App全新推出「發票／報帳專區」，協助一般用戶輕鬆報帳，只要事先設定統一編號，即可一鍵匯出停車單據或發票，並自動寄送至指定信箱，整合各地停車單據成為一份清單；若未事先設定統一編號，也能於出場隔日至App補登統編，省時、省紙又環保。

遠通電收也提醒，近期詐騙手法層出不窮。無論企業或民眾申辦 eTag 自動儲值或停車費扣繳相關服務，皆不會產生欠費，因此不會發出任何「催繳通知」或要求填寫刷卡資料。若接獲沒有顯示車號的繳費通知，請直接刪除，避免受騙。

嘉里大榮集團逾三千台物流車率先導入「ETC企客停車費代繳服務」，管理效率顯著提升。圖／遠通電收提供
嘉里大榮集團逾三千台物流車率先導入「ETC企客停車費代繳服務」，管理效率顯著提升。圖／遠通電收提供

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