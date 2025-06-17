承寶生技完成新藥ARD103 CAR-T一／二期臨床試驗首例

仁寶（2324）集團旗下承寶生技宣布，旗下用於治療罕見疾病急性骨髓性白血病（AML）之細胞治療新藥ARD103 CAR-T，去年10月經美國食品藥物管理局（FDA）核准進行一／二期臨床試驗後，於美國時間16日，在美國北卡羅萊納州夏洛市Novant Health癌症中心完成首位病患收案（first-patient-in），進行 CAR-T回輸。

承寶總經理官建村表示，此次ARD103一／二期臨床試驗為美國多中心、開放式（open-label）設計，針對復發／難治型急性骨髓性白血病（r/r AML）病人進行招募，一期臨床試驗預計收案12~18人，以評估r/r AML病人之安全性及耐受性，界定二期臨床試驗建議劑量（RP2D），並同步評估ARD103用於治療r/r AML之有效性。一／二期臨床試驗總共預計收案49人。 ARD103從開始研發至今僅四年半的時間，今日完成首位病人輸入CAR-T，是承寶團隊自主開發ARD103的重要里程碑。

急性骨髓性白血病為一種罕見疾病，是骨髓性血液細胞過度增生所造成的癌症，特色為大量異常細胞在骨髓和血液中快速增生，因而干擾正常造血功能。AML病程進展迅速，若未即時治療，病人通常會在數周至數月內死亡。約有60%的病患在接受AML標準療程之化學治療後，可以達到完全清除癌細胞的狀況。然而因病人體內仍然會有殘留的腫瘤幹細胞（LSC），依年齡差異，40%-80%的病人會有復發狀況，且後續治療效果極差。因此ARD103做為AML復發病人之後續有效醫療的角色，至關重要。

依據Research Nester報導，2025年AML市場估計為37億美元，複合年增長率約為10.6%，至2037年市場估計將達126.3億美元，北美市場則可望達到50.5億美元。官建村表示，ARD103已獲美國FDA 治療r/r AML孤兒藥資格認定，有望成為首創治療r/r AML之細胞治療藥物，有機會於AML細胞治療市場佔有一席之地。承寶團隊將持續推動臨床試驗收案，以加快ARD103新藥開發及啇品化的腳步。