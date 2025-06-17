快訊

美國反川抗爭延燒！為何示威都用「墨西哥旗」？

「金曲製造機」陳彼得在大陸辭世 享壽 82歲！劉文正、崔苔菁都唱過他的歌

陸頂尖大學撤銷英語系 轉向發展「專業+外語」跨域人才

承寶生技完成新藥ARD103 CAR-T一／二期臨床試驗首例

經濟日報／ 記者徐睦鈞／台北即時報導

仁寶（2324）集團旗下承寶生技宣布，旗下用於治療罕見疾病急性骨髓性白血病（AML）之細胞治療新藥ARD103 CAR-T，去年10月經美國食品藥物管理局（FDA）核准進行一／二期臨床試驗後，於美國時間16日，在美國北卡羅萊納州夏洛市Novant Health癌症中心完成首位病患收案（first-patient-in），進行 CAR-T回輸。

承寶總經理官建村表示，此次ARD103一／二期臨床試驗為美國多中心、開放式（open-label）設計，針對復發／難治型急性骨髓性白血病（r/r AML）病人進行招募，一期臨床試驗預計收案12~18人，以評估r/r AML病人之安全性及耐受性，界定二期臨床試驗建議劑量（RP2D），並同步評估ARD103用於治療r/r AML之有效性。一／二期臨床試驗總共預計收案49人。 ARD103從開始研發至今僅四年半的時間，今日完成首位病人輸入CAR-T，是承寶團隊自主開發ARD103的重要里程碑。

急性骨髓性白血病為一種罕見疾病，是骨髓性血液細胞過度增生所造成的癌症，特色為大量異常細胞在骨髓和血液中快速增生，因而干擾正常造血功能。AML病程進展迅速，若未即時治療，病人通常會在數周至數月內死亡。約有60%的病患在接受AML標準療程之化學治療後，可以達到完全清除癌細胞的狀況。然而因病人體內仍然會有殘留的腫瘤幹細胞（LSC），依年齡差異，40%-80%的病人會有復發狀況，且後續治療效果極差。因此ARD103做為AML復發病人之後續有效醫療的角色，至關重要。

依據Research Nester報導，2025年AML市場估計為37億美元，複合年增長率約為10.6%，至2037年市場估計將達126.3億美元，北美市場則可望達到50.5億美元。官建村表示，ARD103已獲美國FDA 治療r/r AML孤兒藥資格認定，有望成為首創治療r/r AML之細胞治療藥物，有機會於AML細胞治療市場佔有一席之地。承寶團隊將持續推動臨床試驗收案，以加快ARD103新藥開發及啇品化的腳步。

🏠udn房地產-推薦新聞

▪新青安結束後真有斷頭潮？房仲「本身不是風險」：3類物件何時都不該碰
▪新青安收支比、信用不是關鍵！專家曝「銀行變相刁難」：政策名存實亡
▪難貸款會讓房價跌？網友熱議：屋主不急賣、你議得下來嗎
▪年薪不到150萬就不能辦新青安？專家點銀行「1過失」：核貸門檻很清楚
▪一表看北士科15大建案 專家：未來軟橋段每坪上看150萬元

美國

延伸閱讀

窮父為娃籌醫費行竊被抓…獄中得知兒逝 骨灰灑監獄旁

影／婦人起床就失憶被疑卡到陰 醫師診斷原來她得了罕見疾病

3男無照騎車上路違規挨罰12至19萬元 台南分署列管強力執行

女星愛兒罹罕見疾病！不治之症陷絕望 赴美求醫現狀曝

相關新聞

國揚集團進取高雄亞灣區 斥資逾110億元建智慧社宅

國揚集團（2505）攜手藏美建設斥資逾110億元打造高雄亞灣社會住宅，全案17日簽約啟動，助攻亞灣產業發展，國揚集團競爭...

興富發股東會／董座曹淵博：迎產業黃金10年 今年完工量力拚400億元

興富發（2542）17日召開股東會，由董事長曹淵博主持，會中承認2024年財報，並通過配發每股現金股利2元，股票股利0....

租金補貼玩笑快成真 專家：沒想到租屋族苦日子來這麼快

媒體報導雲林縣政府指稱「租金補貼經費突要求地方自籌」，內政部國土管理署16日表示，去年12月立法院三讀通過財劃法修法時，...

房貸好難借！北市首季貸不到七成、台南件數腰斬

2025年房市迎來寒冬，從房貸申請狀況可見端倪。住商機構根據聯徵中心資料統計，六都2025年第1季房貸件數較去年同期大減...

遠通電收推「企業路邊停車費代繳」逾600家企業申辦

遠通電收為解決企業處理公司車停車費報帳繁瑣與逾期受罰的痛點，推出「ETC企業客戶全台路邊停車費代繳服務」，企業每月只需透...

華紙股東會／台幣升值+陸市供過於求 華紙看好漿塑產品

華紙（1905）於17日召開股東會，由董事長黃鯤雄主持。他指出，公司未來營運將聚焦於兩大方向，一是持續壓低生產與原料成本...

商品推薦

FB留言

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。