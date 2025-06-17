華紙股東會／紙業今年面臨兩大挑戰 選任前中油董事長任獨董

華紙（1905）17日舉辦股東會，總經理陳瑞和表示，紙業今年面臨兩大挑戰，一是中國大陸產能過剩導致報價疲軟，二是人民幣升值幅度低於新台幣，造成競爭壓力。華紙已採取避開與陸廠正面競爭策略，並持續強化差異化產品線，特別是在綠色環保產品的佈局上，展現初步成果。

陳瑞和表示，公司選擇避開大陸主要產品線，轉而強化差異化布局，推動綠色與高質感、附加價值高的產品。像是位於花蓮的六條漿塑食器產線就是轉型代表之一，目前產能已達滿載，貢獻營收約1.5億元。

這六條食器產線是兩年前完成裝機並開始逐步放量，初期仍在學習與調整階段，今年起正式進入穩定生產。產品單價為傳統紙餐盤的兩倍，質感提升明顯，目前已有逾五成銷往美國市場，出口成效超出預期。

針對原料成本變化，陳瑞和指出，6月紙漿報價每噸較5月下跌約40美元，主要受中國大陸市場需求低迷影響，市場出現供過於求的情況。面對價格壓力，包括南美在內的主要紙漿出口國為求去化庫存，選擇對中國大陸市場降價促銷，迫使大陸當地漿廠不得不減產或停產因應。

華紙今日股東會中同時完成四席一般董事、三席獨立董事改選。順應全球淨零與減廢趨勢，華紙逐步提升綠色能源自給率，同時加速布局纖維材料領域，進軍高附加價值市場。

此次改選的三席獨董，選任前台灣中油董事長李順欽與成功大學化學工程學系特聘教授吳意珣，加上連任的中興大學森林學系特聘教授柳婉郁。

華紙表示，董事會成員具備豐富產業經驗與深厚學識專長，有助於華紙在既有纖維材料基礎上，開發多元的永續低碳綠色新商品，開創全回收與紙業全循環的綠色產業新局，提升公司競爭力及治理機制。