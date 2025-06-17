華紙股東會／台幣升值+陸市供過於求 華紙看好漿塑產品

華紙（1905）於17日召開股東會，由董事長黃鯤雄主持。他指出，公司未來營運將聚焦於兩大方向，一是持續壓低生產與原料成本，二是拓展高附加價值產品，包括漿塑包材與纖維抽絲等新應用，以強化整體競爭力與獲利能力。

黃鯤雄說明，由於紙張屬於一次性消耗品，生產成本不能過高，因此公司會持續優化效率、壓低生產與原物料成本；另一方面，華紙也正加大對高附加價值產品的投入。例如實施漿紙脫鉤策略後，讓旗下林業與紙業部門各自尋求新機會。他舉例，近三年華紙已投資2億元發展食品容器用的漿塑包裝，與傳統塑膠材料形成互補。

此次股東會也完成第20屆董事與獨立董事改選，新任董事會成員包括永豐餘投控代表人黃鯤雄、葉惠青、林谷豐，以及永豐餘典範投資代表人陳瑞和，共四席董事；獨立董事則為柳婉郁、吳意珣與李順欽。

談及產業面挑戰，總經理陳瑞和坦言，造紙業目前最大變數來自中國產能過剩，加上紙張以美元計價，當台幣升值幅度大於人民幣時，出口競爭力便會受限。他表示，人民幣升幅遠低於台幣，疊加中國大陸供給過剩，壓縮外銷空間。

為了應對這些外在衝擊，華紙選擇避開中國大陸已有大量產能的產品線，轉而發展高附加價值領域，如漿塑包材與木材纖維抽絲紡紗的紡織材料等，目標是推動產能與營收同步成長。

陳瑞和指出，華紙三年前已斥資2億元於花蓮廠設立漿塑食器產線，主打食品包裝與餐具，目前已有六條產線滿載運作，年營收上看1.5億元。該產品定位高端、符合歐美使用習慣，終端價格為一般食品包材的兩倍，其中超過一半的產能外銷美國。

至於近期漿價走勢，他透露，6月價格較5月下跌40美元，主因仍是中國大陸需求疲弱、供過於求，導致工廠普遍減產。南美大型廠商為了搶攻中國大陸市場，刻意調降價格，以打擊當地競爭者、迫使中國大陸漿廠停工。

陳瑞和也提到，雖然華紙多屬間接出口，非直接銷往美國，但受到下游客戶影響反而更劇。客戶不敢接單、不敢生產，傳統紙業的旺季已經無法預期，市場節奏全被打亂了。