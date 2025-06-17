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華紙股東會／董座黃鯤雄：告別「林漿紙一貫」 獨立發展攻綠色經濟

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
華紙17日召開股東會，董事長黃鯤雄會中宣布，終止長年以來的「林漿紙一貫」經營模式，轉而讓林業、製漿、造紙三大業務體系各自獨立運作，開創新的發展機會。嚴雅芳／攝影
華紙17日召開股東會，董事長黃鯤雄會中宣布，終止長年以來的「林漿紙一貫」經營模式，轉而讓林業、製漿、造紙三大業務體系各自獨立運作，開創新的發展機會。嚴雅芳／攝影

華紙（1905）17日召開股東會，董事長黃鯤雄會中宣布，終止長年以來的「林漿紙一貫」經營模式，轉而讓林業、製漿、造紙三大業務體系各自獨立運作，開創新的發展機會。此舉象徵華紙將由傳統製紙產業邁向循環經濟與綠色能源的新階段。

黃鯤雄表示，華紙14年前面臨重大經營挑戰，當時藉由推動「林漿紙一貫」的垂直整合策略，成功穩定營運體質。然而，隨著產業與政策環境變化，該模式面臨轉型需求，華紙自三年前開始進行策略調整，全面改造設備與流程，確立林、漿、紙各自獨立發展的新方向。

他指出，過去林業的主要任務是支援製漿，製漿則支援造紙，三者環環相扣。但現在，這些部門將轉型為多元應用平台。例如，在製漿方面，除了繼續生產紙漿，也將擴大應用於綠色能源領域。今年華紙更取得台灣首張生質能源永續電力的ISO 13065認證，顯示其在再生能源領域的技術實力與承諾。

紙漿也朝「漿塑」與「抽絲」等新用途發展。黃鯤雄說，「漿塑」不是傳統塑膠，而是以紙漿為基礎，延伸出一體成形的可降解材料，應用於永續包裝與紡織領域；而紙品本身則從文化用紙擴展至食衣住行各層面，被用作塑膠複合材料的減碳替代品，逐步跳脫單一用途限制。

他指出，目前花蓮廠有六條漿塑產線生產食器，當初投資金額約2億元，近年需求持續攀升，目前產能已達滿載，終端產品單價比傳統紙餐盤高出一倍，主要供歐美市場，其中美國佔比超過五成。

面對永續轉型，黃鯤雄表示，華紙這幾年平均每年投入超過30億元進行設備更新與技術升級，且綠電發展成本遠高於一般發電。儘管財報短期內反映出壓力，但這是邁向長期價值與環境責任的必要代價。

他也提到，華紙目前的發電模式採高度環保設計，不僅具備較高技術門檻，更不會產生PM2.5等空污問題，符合國際減碳趨勢與社會期待。展望未來，華紙將持續以節能減碳與循環經濟為核心，全面落實永續轉型藍圖。

黃鯤雄表示，華紙正重新定義下一個世代的角色，已準備好告別舊模式，邁向林、漿、紙各自發展、交互賦能的新局面，透過多元應用與綠色創新，打造具永續價值的新體系。

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華紙 減碳

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