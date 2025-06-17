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大陸內卷夾殺台灣傳產家具 五股25年老店：靠服務穩固

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
五股地區因為高速公路及快路道路交織，南來北往方便送貨，許多大型家具賣場在此落腳。記者李定宇／攝影
五股地區因為高速公路及快路道路交織，南來北往方便送貨，許多大型家具賣場在此落腳。記者李定宇／攝影

大陸市場內卷加上人工便宜，大量大型家具就算加上運費，海運至台灣也比傳產家具行便宜，電商時代有家具業者從每月2千萬的營業額，掉到如今每月盼能獲300萬。五股許多大型家具行在此落腳。一間25年家具行卻在電商夾殺下仍屹立不搖，老闆表示靠多年的口碑與服務，客戶才不會流失。

新北市家具商業同業公會副理事長、宏寬國際家具老闆江慶寬表示，10多年前買家具業就要到門市，而近年電商發達，加上對岸人工、造價便宜壓低市場行情，不少民眾在網頁下動動手指就買了家具。

他說，電商夾殺下傳統大型家具賣場很難做，大陸售價約比台灣便宜三分之二，怎麼拼得了？加上大陸內卷搶單拚低價、人工材料都便宜，台灣光是製造成本就受不了，全台灣20年前有約400家3千坪以上的大型家具賣場，20年前每月營業額約2千萬，現在目標3百萬就不錯了。

五股經營25年家樂福家具行董事長黃崑炎表示，自己在五股還有左右家居、美麗華共三家大型家具賣場，在地經營超過25年，雖然市場不斷變化，但自己的店面多因長年經營、服務不間斷，所以多數客戶是回頭客，並未因為電商市場激烈流失忠實客戶。

他說，且例如高單價的床鋪、沙發，客戶還是會希望親身體驗一下才決定是否下單，這是電商無法提供的服務。

五股經營25年家樂福家具行董事長黃崑炎表示，自己的店面多因長年經營、服務不間斷，所以多數客戶是回頭客，並未因為電商市場激烈流失忠實客戶。記者李定宇／攝影
五股經營25年家樂福家具行董事長黃崑炎表示，自己的店面多因長年經營、服務不間斷，所以多數客戶是回頭客，並未因為電商市場激烈流失忠實客戶。記者李定宇／攝影

電商 家具 客戶

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