獨／國票金明年董監改選戰提前開打 傳鋼鐵人和地產大亨兩大集團逐鹿

國票金下一次的董監改選明年才登場，但加碼熱賽已然開打。儘管群益投信所發行的ETF 00919大舉出脫國票金約10%的持股，但國票金股價卻不跌反漲，到底原因何在？據知情人士透露，因為有新股東正在進場，據本報進一步調查，正在進場的股東不只一家，而是二家，市場傳出，在南部的台鋼集團和三發集團這兩大集團，正積極加碼國票金，目前已分別持有國票金3%的股權，並擬在明年董監改選各爭取一席董事席次。

國票金目前已有旺旺蔡家、耐斯陳家，以及美麗華家族黃春發、台產李泰宏等民股，以及一銀、合庫為首的公股股東，其中，人旺集團持股約在9.9%，和同一陣線的美麗華、台產的持股合計約有15.25%，耐斯及公股則各9.9%，如今再有台鋼、三發兩大集團同時看上國票金，進場加碼，尤其旺旺蔡家和耐斯陳家打對台，這二大集團的加碼，到底支持其中哪一方，屆時將如何結盟，以及將如何透過手上的持股部位在改選時發揮關鍵影響力，也引外界高度矚目。

此外，國票金股東會今年已表決通過修章案，把席次從現有的13席，改為在11席至15席之間彈性調整，對此有關人士指出，公司派原本是希望透過修章案，把席次縮減至11席，但現在看來，新加入的大股東也具有一定的股權實力，屆時恐怕現有的席次還不夠分，甚至還得追加到15席也不一定；再加上持股約10%的公股仍有一定的影響力，明年究竟是直接開打委託書大戰，亦或是最後各方股東仍走回談判桌協商席次分配，仍有待觀察。

國票金股價從5月起就一路上揚，上周盤中更來到每股14.3元的新高價位，對照同一期間群益投信調整成份部位時也一併出清國票金持股，照理說國票金在約10%龐大部位出脫賣壓籠罩下，股價應會下跌，但股價卻反而逆勢上漲，原因就出在有特定買盤進場接手；除了上述二大集團之外，據了解，外資也進場承接約3%的國票金持股。

台鋼集團是台灣第三大民營鋼鐵集團，會長謝裕民旗下企業除了鋼鐵業之外，還包括了生技及化工，近幾年來，台鋼集團在十多家上市櫃公司的經營權之爭嶄露頭角，國票金為其近來最新加碼標的。不具名的消息人士指出，台鋼此次加碼，是透過榮剛、慶欣欣鋼鐵進場加碼，目前持股至少已超過3%。

而三發集團則為全國知名的上市地產集團，其前身為金革科技公司，亦即有名的金革唱片公司，2008年由高雄建商名發建設入主，2012年7月正式更名為三發集團，在地產界，除了寶佳集團手上銀彈豐沛為業界所公認，三發地產亦具有一定的資金實力。

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