金鵬棉織導入AI即時設計平台 產出「綠色毛巾」

聽過未必是綠色的「綠色毛巾」嗎？這是金鵬棉織透過中小型製造業低碳及智慧化升級轉型補助計畫，生產過程導入AI即時設計平台等，以有機棉等編織的毛巾，一舉打入全家超商。

走進全家便利商店，仔細端詳掛上全家品牌的毛巾，其實是由位於雲林縣虎尾鎮的金鵬棉織有限公司製造，而這家小型傳統產業求新求變，打進全家供應鏈，其實是有不得不的壓力。

根據財政部新聞稿，對自中國大陸產製進口毛巾產品課徵反傾銷稅第3次落日調查案，2023年12月29日起，中國大陸所有製造商或出口商，按現行核定稅率29.72%繼續課徵反傾銷稅到2028年12月28日。

中國傾銷 促使傳統產業升級轉型

簡短文字的背後，反映台灣毛巾產業面臨最大威脅是來自中國產品傾銷，而這5年，也讓毛巾產業有轉型與升級的契機及空間。

傳承自老字號「永鵬毛巾」，由第3代創設的金鵬棉織總經理吳雨澄告訴中央社記者，消費者對環境保護、健康、客製化與個性化需求激增，當需求改變，金鵬棉織順勢將AI（人工智慧）科技引進傳統產業，不斷開發永續環保健康，功能性、客製化「綠色毛巾」，才能獲大型通路商青睞。

她說，具環保、健康特色綠色毛巾是必然趨勢，金鵬棉織朝「減碳及智慧化」轉型，導入AI即時設計平台，升級生產工藝及搭建客製化生產平台，再導入「數位熱昇華印刷設備」，縮短客製化打樣及產品生產週期，提升設計效率、降低與客戶溝通成本，減少生產失誤與材料浪費。

AI即時設計平台 滿足多樣化需求

此外，AI即時設計平台提高生產效率與產品品質，訂單交付速度隨之提升，還可開發個性化產品，滿足消費者多樣化需求，直接減少生產過程污染排放，提高競爭力，增加營收。

除製造端，吳雨澄也從拓展市場與內部管理方面，分析運用AI好處。她說，通過技術創新和產品升級，公司能推出高附加值、差異化產品；內部管理層面，促使企業完善管理架構，優化部門協作機制，企業文化向更具創新活力方向轉變，激發員工積極性和創造力，為企業持續發展提供內在動力。

吳雨澄說，在AI協助下，可依客戶需求選用高級精梳棉、天然棉、特級機能紗、環保有機棉、植物染，產出讓消費者放心產品，並於業界首創以「三合一（膠原蛋白紗、光觸媒紗、吸濕快乾紗）」製造出緹花圍巾及各式毛巾產品。

轉型過程非孤軍奮戰 多方資源加入協助

金鵬棉織轉型過程非孤軍奮戰，除政府給予相當補助，還有毛巾協會、毛巾公會與紡織產業綜合研究所協助。

吳雨澄表示，政府雖提供優惠貸款、或升級計畫案補助，但不可能逐一通知，很多毛巾傳統小工廠有時未必獲知，而毛巾協會、公會就會化身引線人，將政府提供優惠政策告知各會員，協會對會員也有一定程度了解，更能因應需求個別通知有需要的會員。

吳雨澄說，產業補助、升級計畫也由紡織產業綜合研究所協助，輔導業者設計建立自有品牌識別系統、成立快速打樣系統增加生產效率。

吳雨澄也提到地方政府助益甚多，包括毛巾節結合農機展等，打響雲林「毛巾窟」名號，又或是雲林巾彩耕地藝術節，透過毛巾裝置藝術與文化活動吸引民眾參與，讓更多人認識虎尾毛巾創新與永續發展，曾有幾屆活動場地就在金鵬棉織設立的金鵬巾緻親子館及一旁農田。

多元化經營 傳產藉AI協助如虎添翼

吳雨澄表示，當時創設新公司想法是守護、延續毛巾產業，2016年為讓產業更多元，成立結合生活、生產與生態的親子館，館內有6間主題屋，全以毛巾動物、毛巾名畫布置，嶄新服務方式讓到館旅客感受輕鬆、舒服、自在。

金鵬事業體提供給客戶的產品，已不只有毛巾，還包含成衣（襯衫）、襪子、圍巾、手套、口罩與口罩套等，精準攻占客製化市場、傳統百貨及以親子館直銷，也在接觸大型通路如全家後開啟多元化經營模式，讓傳產能搭上AI潮流後也能如虎添翼。