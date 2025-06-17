大師論壇20日登場 富蘭克林華美：經濟轉折將至

富蘭克林華美投信指出，台灣上半年出口強勁，但關鍵轉折點將至，第3季至下半年經濟走勢將取決於全球企業庫存調整進度與各國關稅談判結果，這兩大變數將主導台灣出口動能與整體經濟表現。

經濟日報、華南金控、合作金庫銀行將於本周五共同主辦「2025大師論壇」，邀請2010年諾貝爾經濟學獎得主、英國倫敦政經學院經濟學教授皮薩里德斯（Christopher Pissarides）來台，以「川普時代的全球經濟展望」為題發表演講，並與國內專家共同座談。本論壇由富邦金控、富蘭克林華美投信、國泰世華銀行、亞洲大學協辦。

台灣5月出口年增率驟升38.6%，創歷史新高，貿易順差擴大至126.2億美元，高於市場預期。富蘭克林華美投信分析，這波榮景部分源於即將結束的關稅緩衝期帶來的提前拉貨效應，集中於高科技產品，第3季後出口將進入調整期，連帶經濟走勢將取決於企業庫存調整的進度，以及國際間關稅談判的結果。

富蘭克林華美投信認為，關稅談判結果將重塑全球貿易格局，美中倫敦貿易談判建立的框架協議，只是雙方貿易談判中的暫時性協議之一，仍需進一步深化；美國與主要貿易夥伴的關稅談判結果，將直接影響台灣在全球供應鏈中的定位。

進一步來說，關稅政策不僅影響貿易流向，更將重塑全球供應鏈布局。富蘭克林華美投信強調，台灣作為科技供應鏈關鍵節點，密切關注各國談判結果將有助於掌握未來發展趨勢。

儘管面臨雙重挑戰，富蘭克林華美投信對台灣科技產業保持審慎樂觀，因半導體、AI基礎設施等領域的核心競爭力將持續發揮關鍵作用，AI伺服器、車用電子與高階晶片等產品具備結構性需求支撐，有助穩定整體經濟表現。

面對變動的政治經濟環境，富蘭克林華美投信建議投資人關注ROE（股東權益報酬率）表現優異企業，擁有高ROE的企業通常具備較強競爭優勢、靈活定價能力與穩健現金流，即使市場環境變化，仍相對能維持穩定獲利，將是下半年投資重點。

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