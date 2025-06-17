麗嬰房出售上海股權
麗嬰房（2911）昨（16）日召開重大訊息記者會，麗嬰房副總經理尤淑儀表示，為活化中國大陸資產並落實輕資產運營策略轉型，代子公司公告與北京弘毅啟元管理公司簽訂上海麗嬰房嬰童用品公司股權出售合作備忘錄（MOU） 。
本次MOU簽署旨為確定雙方投資意向與共識，初步預計本次交易價格將介於人民幣3.7億（約新台幣15.2億元）至4.2億元（約新台幣17.2億元）之間，最終實際交易價格，待完成相關必要程序後，提請董事會進行最終討論。
尤淑儀表示，公司為活化大陸資產並落實輕資產運營策略，規劃出售上海麗嬰房嬰童用品公司股權。目前已與特定投資人達成合作意向，由董事長林柏蒼代表子公司L.E. Venture Co., Ltd.與北京弘毅啟元管理公司簽署上海麗嬰房股權出售MOU。這項簽署案也象徵公司在大陸的輕資產策略轉型取得進展。
關於股權出售具體細節，尤淑儀表示，將於完成相關必要程序後，提請董事會討論正式股權出售合約，並依規定辦理公告申報。
麗嬰房日前強調，不會退出大陸市場，但是，大陸市場將採取輕資產模式，聚焦品牌管理與電商渠道，目標於2025年底完成市場瘦身，未來僅保留體驗店與旗艦店。
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