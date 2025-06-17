百貨旅宿跨界結盟 遠東 SOGO、承億集團敲定合作案

遠東SOGO與承億集團攜手開發飯店，並活化20餘年閒置旅宿空間，據悉，此前遠東SOGO釋出想要找專業飯店品牌經營的訊息，經過多方接觸後，雙方因理念一致，敲定這個合作案。

承億集團近年積極擴張，目前旗下有六間飯店，品牌橫跨設計旅店、精品飯店與高端度假型飯店，已在嘉義、日月潭、淡水、花蓮、高雄等地建立據點。該集團表示，本案不僅是品牌首次進駐新竹，更是向北拓點的策略關鍵。未來將持續評估台北、桃園等地市場，逐步擴大承億酒店在北台灣的版圖。

承億旗下酒店以「致力打造每座城市的文化縮影」為目標，讓旗下每個酒店都是一館一主題一特色，成為不少國內外旅人的環島首選。2022年開幕的高雄承億酒店，可俯瞰港都亞洲新灣區的飯店大廳景觀，以及高空透明無邊際泳池夕陽，屢次登上國內外媒體版面。

日月潭潭景第一排的「承億文旅潭日月」，以東方美學姿態融合日月潭無敵美景，不僅吸引很多旅客造訪，還連續多年蟬聯全台最美設計旅店。另外，集團也進駐小琉球，曇系列首間旅宿「聽琉嶼」預計2025年底營運。

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