SOGO 啟動新竹飯店開發案

遠東SOGO攜手承億，啟動新竹飯店開發案。SOGO旗下閒置逾20年的新竹巨城「旅館大樓」迎來五星飯店進駐，承億酒店集團將進駐該棟建物，與遠東SOGO攜手開發飯店，新飯店預計2027年第4季試營運。

據悉，該案將以「承億酒店」品牌打造五星級規格，看好新竹在國際市場的能見度與在地發展潛力，鎖定國內旅客與海外商務客。

承億集團董事長戴俊郎23歲創業，從小工程公司起家，15年前創立承億文旅，快速建立國內文創設計旅店集團。承億集團已規劃明年第2季登錄興櫃。

新竹巨城購物中心旁的旅館棟自2003年主體完工後就長期閒置，被當地人稱為「旅館大樓」，原為早年新竹風城購物中心規劃的飯店設施，一度找來美國萬豪飯店集團負責經營，後因市場與資金問題未曾投入使用。

2010年遠東集團標下購物中心與旅館棟，2012年遠東巨城購物中心開業，但旅館大樓始終沒找到合適業者經營，2018年遠東集團將旅館棟的二樓到五樓與巨城打通完成連接，引進餐飲擴大營業，但其餘樓層始終閒置。

歷經20餘年浮沉，終於有新業者接手啟用。承億酒店集團指出，將向遠東SOGO承租「旅館大樓」B1、一樓及六樓以上樓層，預計規劃約150間客房。這將是集團繼高雄後第二間以五星級為定位的承億酒店，設計上將融合新竹在地的工業與科技元素，同時延續品牌強調的台灣文化特色。

看準新竹地區龐大國際科技業需求與穩定國旅人潮，集團視本案為進軍北部重要據點。由於新竹缺乏具特色的高端飯店，承億酒店的進駐，有望填補市場空白。

遠東集團旗下的巨城購物中心，2012年開幕後成為新竹最大型購物中心之一。其旅館棟雖已於2003年完工，但因多重因素，部分樓層長年未使用。此次承億進駐，也象徵整體巨城開發案的最後一塊拼圖即將補齊。

據悉，飯店未來將主打雙軸線市場，預計國內旅客與海外商務客各占約五成。

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