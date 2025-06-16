協易機強攻新能源商機 將於日本展出最新沖壓解決方案

強攻新能源產業商機，沖床龍頭大廠協易機械（4533）16日宣布，將參加7月中舉行的「日本東京金屬成形加工技術展」，展出SD直壁式曲軸伺服沖床，並首度搭配燃料電池流道板模具進行實機展演，展現在高精密薄板加工與綠能應用領域的最新成果。

協易機董事長郭雅慧表示，公司近年積極投入新能源車相關應用領域，並持續與國際客戶合作開發燃料電池與電動車關鍵零件製程，開拓更多元的市場商機。

協易機5月合併營收3.79億元，月增33%、年增68.2%；累計前五月合併營收17.14億元、年增25.3%。法人估，在新能源與航太等新機種出貨帶動下，下半年營運將優於上半年。

據了解，協易機目前在手訂單能見度已看到明年，近期包括美國、日本及東南亞市場都不錯，訂單主要來自新能源車、燃油車、AI伺服器及高級3C家電等設備產業。

協易機此次主要針對旗下的SD系列伺服沖床，進行結構與性能優化，強化其在微細壓紋與極薄材料成形加工中的應用表現，以因應氫燃料電池車所需流道板等高難度精密加工需求。

此外，機台支援協易機SIMS+智慧資訊管理系統，能即時掌握設備狀態，有助提升產線效率並優化生產流程，助力製造業實現低碳轉型。

郭雅慧強調，透過此次參展與實機展示，不僅凸顯協易機伺服沖床在高精密金屬成形領域的應用實力，更體現協易推動沖壓設備升級轉型、導入新能源核心零組件製程的積極行動，協助客戶邁向低碳與高效製程。

協易機近幾年積極朝「高科技製造服務業」轉型陸續開花結果，其中，協易機的伺服沖床已成功打入航太龍頭漢翔（2634）的空巴供應鏈，並自去年第4季起開始供貨，預期新的製造工法將在今年底到明年逐步發酵，帶相關設備出貨。

另外，協易機的伺服沖床在去年第4季，切入AI伺服器機殼與滑軌的供應鏈，並開始出貨給台商位於東南亞的生產工廠，主要供應歐美第一線AI伺服器大廠；客戶預計今年第2季投產，相關效益下半年起發酵。

協易機械將在「日本東京金屬成形加工技術展」中，展出SD直壁式曲軸伺服沖床。協易機提供

商品推薦