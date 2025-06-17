星宇傳斥資千億買十架空巴 可能在巴黎航空展期間公布
星宇（2646）傳擬向空巴採購新機。根據外電報導，星宇有意跟空中巴士（Airbus）採購十架A350-1000廣體飛機，總金額上看40億美元（約新台幣約1,180億元）。
彭博資訊引述知情人士說法報導，星宇航空這次的新機採購訂單將花落空中巴士，預計訂單為十多架廣體客機，交易價值約40億美元，可能會在本周巴黎航空展期間公布。對此星宇回應，必須等董事會討論過後才會公布細節。
星宇航空現有飛機28架，其中，A350-900有十架、A330neo五架、A321neo 13架；目前已經下訂未交新機有30架，包含A321neo六架、A330neo六架、A350-1000八架及A350F十架；如果再加上新訂單，等待要交新機將達到40架，全部交機，星宇的總機隊規模達到68架。
此前，星宇航空執行長翟健華6月受訪時曾表示，公司持續評估未來的飛機需求，並且已與空巴及波音公司（Boeing）洽談其需求。星宇目前為全空巴機隊，共計28架，航點涵蓋洛杉磯、東京、新加坡和曼谷等。
星宇航空目前已經有八架的A350-1000訂單，這次追加採購，將協助其規劃長程航線的拓展，因為星宇目標增加飛往歐洲和美國東岸的航線。
同業華航和長榮航近幾個月也分別訂購空巴的最大雙走道廣體客機。
星宇目前營運28架空巴客機，另有30架飛機的訂單。該公司去年將A350貨機訂單數量提高一倍至十架，成為空巴最先進廣體客機新型貨機版本的最大客戶。
翟健華在近期的訪談中表示，星宇原本規劃今年擴增運能50%，但實際增幅可能接近20%至30%。
今年星宇已獲得兩架A350-900交付，預定還有三架新飛機交付，包括一架A350-1000和兩架A330neo。不過這比原先規劃獲得交付的數量少了四架。星宇預期明年將在迎接12架空巴飛機交付。
日前星宇航空的股東會董事長張國煒就指出，星宇2026年將首航歐洲市場，美國線再增加鳳凰城新航點，朝著全球型精品航空再邁進一大步，不斷加開新航點，也因為布局不斷擴大，近期就會宣布廣體飛機的採購案。
張國煒股東會中也分析 2026年星宇將首開歐洲航線，配合長程線的開拓，現有的機隊調度勢必相當吃緊，近期就會宣布新一階段的新機採購案；新機也會全面更新頭等艙設計，其他的艙等也會全面進行升級。
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