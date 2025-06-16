亞昕以每坪約230萬元 取得台中草悟道商圈602坪精華地

亞昕（5213）16日公告，取得台中市西區草悟道商圈英才路、中正國小正對面601.97坪土地，總價13.84億元，拆算每坪土地單價達229.91萬元，據了解，亞昕未來推案擬朝高級精緻飯店宅方向開發。

亞昕此次購入的土地，現況為一整排的3C賣場，包含彩虹3C、原價屋等，旁邊為NOVA資訊廣場，被喻為「台中的光華商場」。勤美誠品綠園道購物商場、新開幕的勤美洲際酒店，以及市民廣場也都在附近，生活機能成熟。

此區為由台中自然科學博物館逐步擴散發展的草悟道商圈，再往南可延伸至美術園道商圈，向來是台中七期之外，另一個豪宅聚集的熱區，且人文氣息濃厚，近幾年新開發的豪宅建案，又以勤美集團的「勤美之森」及忠泰建設的「老佛爺」為指標。

業界指出，目前草悟道商圈周邊中古屋房市，多半為中大坪數產品，剛完工交屋的兩大豪宅「老佛爺」、「勤美之森」同樣走中大坪數路線，最新預售案，則是勤美二期個案「勤美之真」。

「勤美之真」規劃26層、24層兩棟超高大樓，坪數38至57坪，整體264戶住家、7間店面。即便開案遇到房市景氣反轉，但因地點、配備、建商品牌力佳，目前銷售超過百戶，且平均成交單價落在73.18萬元，表現亮眼。

對於購地規劃，亞昕土地顧問張維珍說，這塊土地位於草悟道商圈核心，接洽超過5年，整合3代才爭取到；由於目前剛取得土地，租約也尚未到期，推案進程未定，但未來會朝高級精緻飯店宅方向規劃。

業界指出，亞昕此次取得土地的成本每坪約230萬元，除了因為土地稀缺，還有一個重點是使用分區由住二變商二，容積增加。此區除了勤美洲際酒店旁的停車場之外，是少數基地整合後可以超過700坪的精華地，備受矚目。 草悟道商圈是台中七期之外，另一個豪宅聚集的熱區，且人文氣息濃厚。記者宋健生/攝影

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