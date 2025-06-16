管理錦囊／適才適所 厚植競爭力

從古至今選拔及任用人才，都是一個十分考驗管理者的智慧。也就是說企業在追求卓越的過程中，人才是不可缺少的主要因素。可以說人才是國家發展不可或缺的因素，更是企業成長與創新的關鍵。

因此，成功的經營者在企業經營上，無不認知用人唯才以及的精義，更知悉任賢始能的奧妙之處。惟，古諺云：「用人不疑、疑人不用」，最怕還是疑神疑鬼甚至所託非人，不但無法擄獲人心，反而產生諸多問題。

曾經有一個中小企業主的EMBA學生問我：「鐘老師，如果企業的知名度不高、規模不大、資源不足、福利待遇不好，如何能夠招攬人才？」我以自身的經驗回答他：「那就從現有的員工之中，發掘人才、培養人才及善待人才，千萬別迷信外來的和尚會念經。」

至於如何讓員工適才適所、一展長才，本文提出三個實務上的做法供參。

一、以提問與鼓勵促進思考

不恥下問是促進思考起手式，因為自知不足方能長進。許多管理者都有官大學問大的壞習慣，最後不但自己在下屬面前鬧笑話，更扼殺員工的獨立思考空間。

例如，管理者可先提出問題，藉由集思廣益的過程，來培養員工思考的能力與習慣。此舉不但有助於問題之解決，更能讓員工獲得展現能力的機會。

二、以傾聽與包容扶植創新

有人說學會說話只需要二、三年，而學會閉嘴卻需要二、三十年。傾聽方能促進多元的聲音；包容方能誘發創新的構想。

例如，管理者可透過獎勵措施，來鼓勵員工提出獨到見解，尤其是從錯誤中提出因應與解決之道。此舉不但可推動員工提出想法或洞見的，更能營造出組織創新之風氣。

三、以希望與願景穩定軍心

希望永遠都在，而願景是對於未來的期待。至於如何實現，則有賴於管理者之溝通能耐。信者恆信、不信者恆不信，成敗決定關鍵在於誠懇、誠信及誠摯。

例如，管理者可採動之以情、誘之以利的做法，即初創或小公司束縛少、機會多、未來成長空間大，就像是台積電也有小時候。

透過上述三種作法，營造出友善的工作環境，充分引導與激發員工的潛能與實力，以厚植企業內部員工的向心力與外部市場的競爭力。

《貞觀政要．崇儒》勸誡為政者：「為政之要，惟在得人。用非其才，必難致治。」原意是說，為政的關鍵在於用人得當，若所用之人無法充分發揮他的才能、長處，政事必然難以治理。

企業需要人才，而人才則必須能夠展現自身價值。新世代管理者除了知人之外，還必須善任，否則英雄無用武之地，縱有再好的人才也難以發揮效用。

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