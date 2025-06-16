聽新聞
0:00 / 0:00

數位沛方／學習AI與專業知識 須同步養成

經濟日報／ 王如沛（數位行銷顧問）

最近和一些培訓單位聊天，無論是負責人或承辦窗口，都說現在做培訓很辛苦，因為很多人都只想上生成式AI相關的課程，其他專業課程或是議題就很難招生。我說這很正常，因為生成式AI正在快速發展，同時也有很多人在分享，如何透過AI來自己學習，但我必須要提醒，這當中其實忽略了一件重要的事情，就是當我們在使用的時候，是否已經先具備了相關的基礎知識。

做數據分析的人常說：「想要得到對的答案，就必須要先問對的問題」，如果問的方式錯，得到的答案也不會正確，所以在使用類似ChatGPT、Gemini、Clade或Perplexity等工具時，能否下對提示詞是很重要的技能，除此之外，能不能判斷AI給的答案正確與否，也是非常重要的環節，因為這代表的是我們本身有沒有具備基本專業知識，如果有錯但無法發現，那就可能造成難以彌補的後果。

因此，現在除了要學習AI技能外，基本專業知識的養成，更是不可忽略的一環。

如果我們用AI工具應用熟悉度與專業知識的充足度來做象限維度，可以分成四種類型，而每種類型都有自己的優勢與要面對的挑戰：

一、專家加速器：高專業知識 + 高AI熟悉度

這是最理想的狀態，能夠充分發揮AI工具的優勢同時保持專業判斷力，除了能夠解決問題，在效率上也會高過一般人，也是我們期望自己要成為的角色。

二、傳統專家：高專業知識 + 低AI熟悉度

有一些比較資深的員工，因為長期累積深厚的知識基礎，但很可能在學習新工具上顯得比較排斥，但這樣的排斥其實很可能造成自己在未來喪失競爭力，因此建議需要積極學習AI工具來提升競爭力。

三、雙重學習者：低專業知識 + 低AI熟悉度

有些出社會二至四年的員工比較容易處於這個階段，他們可能還在建立職場上的相關知識，但也同時面臨了AI工具不熟悉的狀況，是我當前遇到最迷惘的一群人。雖然培訓上挑戰較大，但如果能逐步建立起這兩端的能力，一樣會成為重要的企業資產。

四、AI原生代：低專業知識 + 高AI熟悉度

社會新鮮人比較容易在此象限，他們可能具備用AI快速產出的能力，但在判斷內容是否正確與合適上，因為缺乏專業知識，較難有效掌握，因此需要加強專業基礎來避免錯誤判斷。

這當中，對於雙重學習者來說，我會建議採用「專業知識為主，AI工具為輔」的學習策略，主要是因為：沒有專業知識很難判斷AI輸出的正確性、缺乏基礎知識容易被AI的錯誤結果誤導。

AI對於我們未來的生活影響只會愈來愈大，在提升個人或企業競爭力的時候，務必把這些列為進修的考量，搭配專業知識的進修，一定能繳出更亮眼的成績。

職場 AI

延伸閱讀

自殺重回10大死因 專家促重視防治預算

戶外教育資源平台改版升級 導入AI掌握場域資訊

2025智財服務業AI應用報告：專利翻譯及商標檢索應用最普及且品質受肯定

逢甲大學校樹壓死碩一生 專家：根基部有類褐根菌的網狀格紋

相關新聞

大師論壇20日登場 富蘭克林華美：經濟轉折將至

富蘭克林華美投信指出，台灣上半年出口強勁，但關鍵轉折點將至，第3季至下半年經濟走勢將取決於全球企業庫存調整進度與各國關稅...

SOGO 啟動新竹飯店開發案

遠東SOGO攜手承億，啟動新竹飯店開發案。SOGO旗下閒置逾20年的新竹巨城「旅館大樓」迎來五星飯店進駐，承億酒店集團將...

星宇傳斥資千億買十架空巴 可能在巴黎航空展期間公布

星宇傳擬向空巴採購新機。根據外電報導，星宇有意跟空中巴士（Airbus）採購十架A350-1000廣體飛機，總金額上看4...

百貨旅宿跨界結盟 遠東 SOGO、承億集團敲定合作案

遠東SOGO與承億集團攜手開發飯店，並活化20餘年閒置旅宿空間，據悉，此前遠東SOGO釋出想要找專業飯店品牌經營的訊息，...

麗嬰房出售上海股權

麗嬰房昨（16）日召開重大訊息記者會，麗嬰房副總經理尤淑儀表示，為活化中國大陸資產並落實輕資產運營策略轉型，代子公司公告...

行政治理／櫃買中心董事長簡立忠 櫃買衝衝衝 打造生態系

櫃買中心董事長簡立忠2024年8月接任櫃買中心董座以來，完全駕輕就熟，主要因為他從基層做起，經歷過各單位的歷練，各項業務...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。