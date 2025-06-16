商業興觀點／三階段建構智慧照護新路
至113年底，衛福部統計領證護理人員共計30萬9,391人，而各縣市的護理人員職業數共19萬3,593人（62.57%），平均年齡39歲。綜整近期調查護理人員所面臨的困難，包括薪資待遇、工作負荷、職涯發展、工作環境與社會支持。智慧科技導入臨床是為了解決問題，試著檢視醫院護理人員的困境，是不是能因此得到舒緩？
盤點目前醫院導入與護理人員相關的智慧科技項目包括：1.資訊管理類—電子病歷管理系統、護理E化整合系統、排班系統、護理站電子白板、護理平板系統等；2.病患監測類—有線╱無線生理數據監測與分析、病人定位監控、離床與跌倒警示、AI醫學影像輔助平台；3.床邊照護類—輸液幫浦及軟體、病房智慧互動系統、衛教系統；4.照護輔助類—行動護理車、智慧藥櫃、醫療物件定位系統；及5.醫護虛擬實境線上教育系統（XR）。
研究顯示，前述一至四類科技導入，對於降低臨床護理工作負荷及創造友善工作環境有影響，而第五項則對於專業進修╱職涯發展或有幫助。
醫院護理師的工作，包括清楚理解主責病患的疾病診斷、醫囑、用藥與處置（手術、檢查、治療及其他臨床處置），依照安排的時間完成作業（給藥、換點滴、換藥、收集檢體等）；掌握各病患當日的基本身體與心理狀態，同時連繫回饋醫療團隊的處置，以及面對各方來訪親友。除了護理工作及專業溝通之外，還要關注處理清潔、工務、看護等不同人員在病房中的活動。
護理師需要因應主責病患的變化，整合醫療團隊決策調整，不斷重新思考，並決定每一位病人及病房需求的優先順序，因應分配作業的時間，在下班前綜整以上所有重要訊息，並進行記錄與交班，包含已經完成的項目，以及規劃接下來24小時待完成的項目。
目前協助醫院護理師的科技導入，以針對單一類別作業改善為主，尚未針對醫院臨床護理的4D動態特性（多病患、多目標、多物件、長時間）進行系統性的評估。
研究顯示，雖然AI可以用來加速人類員工正在執行的某些任務，但當工具和指令太多時，AI很難達到人類的水平。
因此，建議檢視護理臨床工作中，哪些屬於繁複但有規則可循的勞動力任務，可應用自動╱半自動的系統設備，節省作業面的消耗；另一方面，以護理人員為中心，提供主責病人群的決策輔助，滿足降載思考面的負荷，提升整體的照護品質，逐步完成流程數位化、流程優化和流程智慧化三大階段目標。
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