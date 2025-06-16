行政治理／櫃買中心董事長簡立忠 櫃買衝衝衝 打造生態系

櫃買中心董事長簡立忠2024年8月接任櫃買中心董座以來，完全駕輕就熟，主要因為他從基層做起，經歷過各單位的歷練，各項業務對他而言都很容易掌握。此外，簡立忠擔任櫃買中心董事多年，一路見證櫃買中心的成長，在接掌董事長以後也成果斐然。

推指數化商品業務

最大的亮點就是推動指數化商品業務，櫃買中心2024年11月與指數編製機構洲際交易所集團ICE公司簽訂合作契約，2025年4月再與國際知名的彭博指數服務有限公司簽訂合作契約，也持續評估與其他專業國際指數公司合作以擴大指數編製範圍。

此外，ICE指數公司與櫃買中心合作編製的首檔聯名指數「NYSE TPEx美國Top股債平衡指數」，追蹤該指數的凱基美國Top股債平衡ETF也已經申報生效，該檔基金將成為主管機關開放被動式多資產ETF以來，我國第一檔掛牌交易的股債平衡型ETF商品，是櫃買中心朝推動台灣成為亞洲資產管理中心目標前進的重要里程碑，不僅豐富了櫃買ETF的產品線，更為國內投資人帶來更多元的投資選擇。

簡立忠在台灣證券交易所時期，包括上市部、券商輔導部、公關室、稽核室、監視部、公司治理部等都歷練過，對各項業務掌握度高。他給人勤勤懇懇，平易近人的感覺。工作態度積極、願意溝通且正向思考，外界都給予高度評價。

「證交所經營大公司，櫃買中心經營中、小、微公司，櫃買中心要把這個平台、各板塊都做出特色，流動性要好，才讓公司能被看見。因此櫃買中心的服務要到位。櫃買中心雖然小而美，但要活潑，有衝勁」，簡立忠如此說。

主管機關積極推動亞洲資產管理中心，櫃買中心當然也會積極參與。簡立忠表示，櫃買中心會用生態系、供應鏈的角色來吸引外資。

針對國內公司，也有提出是否要跟外資券商合作辦法說會等建議，櫃買中心也已多次與券商配合帶廠商出國辦理法說會，「這些都可以配合，重點就是要讓外資多了解櫃買中心的這些公司」。

這幾年來，簡立忠覺得公司參與的熱度有增加，他也認為要派有代表性的人參與，盡量帶公司出國，去跟外資接觸，提升曝光度。簡立忠認為，櫃買中心在歷屆董總積極經營下，作業的專業度都非常不錯，他認為大家還要繼續培養默契，方向要一致，才能事半功倍。

重視同仁教育訓練

此外，簡立忠很重視櫃買中心同仁的教育訓練，畢竟櫃買的同仁人數比較少，但要負責的業務項目繁多，他特別提出三個重點。首先，是專業的教育訓練，讓同仁不斷學習新的東西。

再者，能夠提升專業能力，往前推進、持續進步。第三，要在數位跟自動化方面持續精進，平時就要有數位的思考。簡立忠也鼓勵同仁要有耕耘資本市場的心態，才會在這塊做得更積極到位。

簡立忠對運動養生也很有一套，最擅長的運動就是騎自行車。他指出肌力跟骨質很有關係，練肌肉可以保護骨頭。

現在很多中老年人容易得到的肌少症，他也推薦騎自行車來預防，因為對肌肉的磨損不會那麼嚴重，而且腿的肌肉不管是前後面都可以練到，騎到肌肉變結實，就能降低受傷風險。

騎自行車還能提升心肺功能、舒緩壓力。簡立忠建議，自行車初學者可以去參加飛輪課，一群人一起騎會比較有動力。不過他更推薦騎到戶外，因為還能欣賞大自然風光，他近五年騎下來，也結交不少車友，陸續征服武嶺、塔塔加、陽明山、屏東神山部落等各大知名自行車路徑。

簡立忠說，即便因雨天導致他無法出門騎自行車，他也會在家裡透過騎飛輪來維持訓練，以調整坡度來模擬騎車路徑，訓練菜單十分精實。甚至有時候出差，或是回老家屏東時，他也會把握時間騎自行車訓練。

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