鄭光遠正式接任台鐵董座 企工籲盡速提出薪資改革時程

高鐵前董事長鄭光遠今正式轉任台鐵董事長，並強調將貢獻所長努力達成「安全、準點與便捷」3大目標，同時加強橫向溝通、檢視工作環境及優惠福利待遇，盼打造「快樂職場」。台鐵企業工會表示，薪資結構失衡、津貼制度久未整，導致人力長期流動率偏高，要求台鐵公司盡速提出明確改革藍圖及落實時程。

台鐵今早9時30分召開臨時董事會，官派董事從交通部次長伍勝園改派鄭光遠，並經由董事推選出董事長，鄭光遠董事長今正式上任，隨後向台鐵員工發出內部信，強調上任後將努力達成台鐵公司化「安全、準點與便捷」3大目標，強化橫向聯繫串連營運、工務及機務；全面檢視員工辦公執勤空間及各項福利待遇，並提出改善及優化措施，盼打造「快樂職場」。

對此，台鐵企工嚴正建言，鄭光遠董事長今下午拜會企工，雙方針對員工權益、組織制度及行車安全等重大議題進行首次正式會談，工會就當前制度積弊提出具體建言，並嚴正要求公司高層正視問題根源，儘速啟動全面檢討與系統性改革。

工會指出，薪資結構失衡、津貼制度久未整，加以人力長期流動率偏高，致使基層人員負荷過重、現場調度彈性受限，形成營運風險隱憂，尤其以夜點費、搶修獎金與危險加給等關鍵津貼，多年未見合理調整，已明顯削弱第一線同仁的執勤意願與安全維運能力。

工會強調，公司化初期改革應以穩定為根本，制度設計必須根植現場實況，兼顧公平性、執行力與永續性，若待遇未平、秩序未立，鐵路安全勢將空言無實，社會信賴也將動搖。

工會嚴正呼籲，公司應以最高決心與最大誠意回應基層期盼，盡速提出明確改革藍圖與落實時程，杜絕推諉與遲疑。企工將持續監督改革進程，堅守員工權益，並與社會各界共同守護台灣鐵路的安全與公共價值。

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