快訊

美軍隨意步伐引關注...川普閱兵遭陸網群嘲：還不如大陸高中生的軍訓

影／賓士路口猛撞！左轉重機斷兩截 騎士「噴飛骨折」影片曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

鄭光遠接台鐵董座內部信曝光 欲達3目標打造快樂職場

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
高鐵前董事長鄭光遠（右）放棄每月20萬薪資，「降薪救火」接任台鐵董事長，今天正式上任。圖／台鐵提供
高鐵前董事長鄭光遠（右）放棄每月20萬薪資，「降薪救火」接任台鐵董事長，今天正式上任。圖／台鐵提供

高鐵前董事長鄭光遠放棄每月20萬薪資，「降薪救火」接任台鐵董事長，今天正式上任，並向台鐵員工發出內部信，鄭光遠表示，上任後將努力達成台鐵公司化「安全、準點與便捷」3大目標，未來將透過橫向聯繫串連營運、工務及機務；全面檢視員工執勤空間及各項福利待遇，並提出改善及優化措施，盼打造讓員工願意上班、開心下班的「快樂職場」。

交通部長陳世凱11日召開記者會宣布雙鐵人事案，其中，台鐵董事長由高鐵前董事長鄭光遠轉任。台鐵今早9時30分召開臨時董事會，官派董事從交通部次長伍勝園改派鄭光遠，並經由董事推選出董事長，鄭光遠董事長今正式上任。

台鐵今下午公布鄭光遠董事長上任後給員工的公開信，鄭光遠於內容寫道，今天上午，公司董事們已於臨時董事會中推舉他擔任台鐵新任董事長。除感謝各位董事及交通部對於台鐵的支持，也感謝交通部市長伍勝園在過去這80多天來的帶領與督促，與全體同仁共同完成了台鐵票價調整的歷史任務，更在上個月花蓮強降雨事件中，執行台鐵首次的鐵路接駁，讓花東居民能安心返家。

鄭光遠說，百年台鐵，是台灣鐵道界的老大哥，擁有長遠的歷史，也有最厚實的技術與文化。從政府到民間，在許許多多人的共同努力下，台鐵在2024年邁向了公司化的新紀元，不但要延續台灣鐵道的傳統精神，更要擘劃新策略，來面對下一階段的全新挑戰。

鄭光遠表示，他出身民間，從海運、航空到陸運，皆曾參與經營管理過，因此，新的挑戰對他來說並不陌生，也因為過去累積多年經營管理的經驗，讓他得以在這個關鍵的時刻，貢獻所長，陪伴台鐵穩健走向企業化經營管理之路。他認為，公司化後的台鐵，最重要的任務，是要以旅客的需求為導向，努力達成「安全、準點與便捷」等3大目標。

鄭光遠指出，安全，是所有交通運具最重要的準則。台鐵擁有世代傳承的鐵道技術。安全，需要包含營運、工務、機務及電務等各部門同心協力，透過橫向聯繫來將優良的設備與技術串連起來，形成完整且高效的服務體系。

因此，他將致力強化各部門間的橫向溝通與合作，找出最好的溝通模式，堅持安全的目標，進而提昇準點率與便捷性，達成旅客對於臺鐵的期待。

同時，鄭光遠也認為，唯有快樂的員工，才能有滿意的顧客。因此，他也將全面檢視目前同仁的辦公空間、執勤場域及各項福利待遇，並提出改善及優化措施，讓同仁有舒適的上班環境，安心的福利待遇，打造一個讓大家願意上班、也開心下班的「快樂職場」，才能無後顧之憂的照顧每位旅客的需求。

鄭光遠最後喊話，「讓我們一起捲起袖子，共同打拚」，打造台鐵成為員工安心、顧客滿意的幸福企業。 今天起全力以赴、繼續努力，讓台鐵不只是一百年的企業，更是一百分的企業，大家一起加油。

台鐵董事長鄭光遠給員工的內部信曝光。圖／台鐵提供
台鐵董事長鄭光遠給員工的內部信曝光。圖／台鐵提供
高鐵前董事長鄭光遠（右）放棄每月20萬薪資，「降薪救火」接任台鐵董事長，今天正式上任。圖／台鐵提供
高鐵前董事長鄭光遠（右）放棄每月20萬薪資，「降薪救火」接任台鐵董事長，今天正式上任。圖／台鐵提供
台鐵董事長鄭光遠給員工的內部信曝光。圖／台鐵提供
台鐵董事長鄭光遠給員工的內部信曝光。圖／台鐵提供

鐵道 台鐵公司化 交通部長

延伸閱讀

鄭光遠接台鐵董座 鐵道學會：3大挑戰「蘿蔔、棒子都要給」

航發會法人董事異動 高鐵發重訊：明起改派史哲

鄭光遠掌台鐵「至少降薪20萬」 交長稱工作是使命感：別思考薪水

影／陳世凱宣布新人事 史哲接高鐵、鄭光遠掌台鐵

相關新聞

一表看北士科15大建案 專家：未來軟橋段每坪上看150萬元

輝達（NVIDIA）海外總部落腳北士科，北士科房市人氣翻紅，周邊房市也隨之沸騰，據591新建案統計，目前北士科線上共有約...

財部釋國有地上權 AIT舊址權利金底價近20億吸睛

財政部國產署今天公告12宗國有地招標設定地上權標的，權利金底價新台幣42.7億元，8月4日開標；其中屬首次列標者包含位於...

鄭光遠接台鐵董座內部信曝光 欲達3目標打造快樂職場

高鐵前董事長鄭光遠放棄每月20萬薪資，「降薪救火」接任台鐵董事長，今天正式上任，並向台鐵員工發出內部信，鄭光遠表示，上任...

星宇航空大手筆採購 彭博：接近敲定10多架空巴客機訂單

彭博資訊引述知情人士說法報導，星宇航空即將敲定一筆約10多架空中巴士（Airbus）廣體客機的訂單，交易價值約40億美元...

日勝生啟動台中文心崇德站 TOD 開發案 預計2028年完工

日勝生（2547）16日宣布，啟動「臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線文心崇德站（G6）土地開發投資案」，此案為台中捷...

攸關75萬租屋族 中央函租金補貼須自籌40% 北市痛批：亂搞

中央統刪一般補助款，引起地方政府反彈。北市府今天證實，北市都發局上周四收到中央來函，明年本該中央全額補助的擴大租金補貼，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。