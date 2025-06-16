鄭光遠接台鐵董座內部信曝光 欲達3目標打造快樂職場

高鐵前董事長鄭光遠放棄每月20萬薪資，「降薪救火」接任台鐵董事長，今天正式上任，並向台鐵員工發出內部信，鄭光遠表示，上任後將努力達成台鐵公司化「安全、準點與便捷」3大目標，未來將透過橫向聯繫串連營運、工務及機務；全面檢視員工執勤空間及各項福利待遇，並提出改善及優化措施，盼打造讓員工願意上班、開心下班的「快樂職場」。

交通部長陳世凱11日召開記者會宣布雙鐵人事案，其中，台鐵董事長由高鐵前董事長鄭光遠轉任。台鐵今早9時30分召開臨時董事會，官派董事從交通部次長伍勝園改派鄭光遠，並經由董事推選出董事長，鄭光遠董事長今正式上任。

台鐵今下午公布鄭光遠董事長上任後給員工的公開信，鄭光遠於內容寫道，今天上午，公司董事們已於臨時董事會中推舉他擔任台鐵新任董事長。除感謝各位董事及交通部對於台鐵的支持，也感謝交通部市長伍勝園在過去這80多天來的帶領與督促，與全體同仁共同完成了台鐵票價調整的歷史任務，更在上個月花蓮強降雨事件中，執行台鐵首次的鐵路接駁，讓花東居民能安心返家。

鄭光遠說，百年台鐵，是台灣鐵道界的老大哥，擁有長遠的歷史，也有最厚實的技術與文化。從政府到民間，在許許多多人的共同努力下，台鐵在2024年邁向了公司化的新紀元，不但要延續台灣鐵道的傳統精神，更要擘劃新策略，來面對下一階段的全新挑戰。

鄭光遠表示，他出身民間，從海運、航空到陸運，皆曾參與經營管理過，因此，新的挑戰對他來說並不陌生，也因為過去累積多年經營管理的經驗，讓他得以在這個關鍵的時刻，貢獻所長，陪伴台鐵穩健走向企業化經營管理之路。他認為，公司化後的台鐵，最重要的任務，是要以旅客的需求為導向，努力達成「安全、準點與便捷」等3大目標。

鄭光遠指出，安全，是所有交通運具最重要的準則。台鐵擁有世代傳承的鐵道技術。安全，需要包含營運、工務、機務及電務等各部門同心協力，透過橫向聯繫來將優良的設備與技術串連起來，形成完整且高效的服務體系。

因此，他將致力強化各部門間的橫向溝通與合作，找出最好的溝通模式，堅持安全的目標，進而提昇準點率與便捷性，達成旅客對於臺鐵的期待。

同時，鄭光遠也認為，唯有快樂的員工，才能有滿意的顧客。因此，他也將全面檢視目前同仁的辦公空間、執勤場域及各項福利待遇，並提出改善及優化措施，讓同仁有舒適的上班環境，安心的福利待遇，打造一個讓大家願意上班、也開心下班的「快樂職場」，才能無後顧之憂的照顧每位旅客的需求。

鄭光遠最後喊話，「讓我們一起捲起袖子，共同打拚」，打造台鐵成為員工安心、顧客滿意的幸福企業。 今天起全力以赴、繼續努力，讓台鐵不只是一百年的企業，更是一百分的企業，大家一起加油。 台鐵董事長鄭光遠給員工的內部信曝光。圖／台鐵提供 高鐵前董事長鄭光遠（右）放棄每月20萬薪資，「降薪救火」接任台鐵董事長，今天正式上任。圖／台鐵提供 台鐵董事長鄭光遠給員工的內部信曝光。圖／台鐵提供

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