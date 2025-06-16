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CSD中衛搶攻口腔保養商機 推新品牌IKIGAI邀徐若瑄代言

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
CSD中衛由口罩跨入口腔保養，全新品牌「IKIGAI」由時尚女神徐若瑄代言。CSD中衛提供
CSD中衛由口罩跨入口腔保養，全新品牌「IKIGAI」由時尚女神徐若瑄代言。CSD中衛提供

CSD中衛由口罩跨入口腔保養！推出全新品牌「IKIGAI」並由時尚女神Vivian徐若瑄代言，徹底顛覆大眾對牙齒清潔的傳統觀念。過去多數人以為「刷牙」就等於潔牙，但光靠刷牙其實無法徹底清除牙菌斑與牙縫殘渣，真正的口腔保養需要更細緻的呵護。

CSD中衛說，IKIGAI以「牙齒去角質」與「口腔敷面膜」的全新保養概念，打破一成不變的潔牙觀念，而是時尚又有型的美齒儀式。

Vivian徐若瑄這次不只是代言人，更親自參與IKIGAI「石榴薄荷潔牙粉」的全程研發，從香氣、口感到質地，細膩詮釋時尚保養新哲學。這款潔牙粉使用象徵新生的石榴結合清新薄荷，微米顆粒能溫和去除牙齒表面老廢角質，讓潔牙如同臉部去角質般精緻療癒。

「每次使用都像為牙齒做SPA，把疲憊和壓力都溫柔帶走。」Vivian貼心提醒，這款潔牙粉屬於深層保養，建議每周使用2至3次，讓牙齒在日常清潔之外，享受額外的呵護和放鬆。

不只如此，IKIGAI還推出「龍井苑潔牙粉」，讓民眾在刷牙時彷彿置身靜謐茶園，為日常增添一份生活儀式感。Vivian也自創「刷牙冥想法」，建議大家在夜晚或需要療癒時，閉上眼睛感受香氣流轉，讓身心徹底放鬆。

IKIGAI更將「口腔面膜」的概念融入漱口水產品，改變大眾對漱口水的想像。不只是清潔，更像是為口腔敷上一層保濕面膜，溫和無酒精配方，能有效保濕口腔，舒緩牙齦敏感，專利胜肽成份深入牙齒微小細管，預防蛀牙，讓口腔得到全方位的滋養與防護。

同時精選「海洋薄荷」與「經典薄荷」兩款香氣，讓漱口時能享受香氣在口腔流動的愉悅與放鬆。Vivian分享：「每天的漱口都像是在幫口腔敷上一層溫柔的面膜，讓身心都能在這個儀式中獲得療癒與能量。」

這次IKIGAI不僅帶來產品創新，更結合Vivian與營運長張德成共同創作的品牌主題曲《我的獨白A Voice Within》，用音樂詮釋健康與美學並重的生活哲學。從刷牙到敷面膜，Vivian以自身經驗示範如何將美齒儀式融入日常，開啟齒間專屬美學，讓健康與時尚成為每個人生活中的雙重主角。

徐若瑄參與IKIGAI「石榴薄荷潔牙粉」的全程研發，圖中右為中衛營運長張德成。CSD中衛提供
徐若瑄參與IKIGAI「石榴薄荷潔牙粉」的全程研發，圖中右為中衛營運長張德成。CSD中衛提供

牙齒

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