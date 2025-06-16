閒置逾20年！新竹巨城「旅館大樓」活化了 這家五星飯店將進駐

閒置逾20年的新竹巨城「旅館大樓」終於迎來五星飯店進駐，承億酒店集團將正式進駐該棟建物，與遠東SOGO攜手開發，新飯店預計2027年第4季試營運，將以旗下「承億酒店」品牌打造五星級規格，看好新竹在國際市場的能見度與在地發展潛力，鎖定國內旅客與海外商務客。

新竹巨城購物中心旁的旅館棟，自2003年主體完工後長期閒置，被當地人稱為「旅館大樓」，原為早年新竹風城購物中心規劃的飯店設施，一度找來美國萬豪飯店集團負責經營，後因市場與資金問題未曾投入使用，2010年由遠東集團標下購物中心與旅館棟，2012年遠東巨城購物中心正式開業，但旅館大樓始終未找到合適的業者經營，2018年遠東集團將旅館棟的二樓到五樓與巨城打通完成連接，引進餐飲擴大營業，但其餘樓層始終閒置。

如今歷經20餘年浮沉，終於有新業者接手啟用。承億酒店集團指出，將向遠東SOGO承租「旅館大樓」B1、1樓及6樓以上樓層，預計規劃約150間客房。這將是集團繼高雄後第二間以五星級為定位的承億酒店，設計上將融合新竹在地的工業與科技元素，同時延續品牌強調的台灣文化特色。

看準新竹地區龐大的國際科技業需求與穩定的國旅人潮，集團也視本案為進軍北部的重要據點。由於新竹缺乏具特色的高端飯店，承億酒店的進駐未來有望填補此一市場空白。

遠東集團旗下的巨城購物中心，自2012年開幕後成為新竹最大型購物中心之一。其旅館棟雖已於2003年完工，但因多重因素，部分樓層內部長年未使用。此次承億進駐，也象徵整體巨城開發案的最後一塊拼圖即將補齊。

據悉，飯店未來將主打雙軸線市場，預計國內旅客與海外商務客各占約五成。由於飯店樓層閒置多年，承億也將投入大規模翻修工程，整體空間也將重新配置，以符合五星級營運標準。

承億集團近年積極擴張，目前旗下有六間飯店，品牌橫跨設計旅店、精品飯店與高端度假型飯店，已在嘉義、日月潭、淡水、花蓮、高雄等地建立據點。集團表示，本案不僅是品牌首次進駐新竹，更是向北拓點的策略關鍵。未來將持續評估台北、桃園等地市場，逐步擴大承億酒店在北台灣的版圖。

承億酒店表示，品牌一貫以展現台灣文化為核心，過去在高雄分館融入港都特色，並從外國旅客視角出發，挖掘台灣文化、色彩與飲食的獨特魅力。此次進駐新竹，則看中新竹具備高度國際能見度，尤其工業與科技文化鮮明，未來新飯店將延續品牌風格，融合當地產業特色，同時注入承億長期推動的「台灣文化」，打造具在地精神的國際級飯店體驗。

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